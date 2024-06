Valmistelkaa sisääntulomusiikki – remasteroitu Sam & Max: The Devil's Playhouse saa julkaisunsa elokuussa

Viimeisen Sam & Max -remasteroinnin julkaisupäivä vahvistui.

Sam & Max: The Devil's Playhouse Remastered julkaistaan PlayStation- ja Xbox-alustoille, PC:lle sekä Switchille 14. päivä elokuuta. Aikoinaan vuonna 2010 julkaistu The Devil's Playhouse on kolmas ja toistaiseksi viimeinen Telltale Gamesin kehittämä episodipohjainen Sam & Max -seikkailu. Aiemmat, vuosina 2007 ja 2008 julkaistut teokset kantoivat nimiä Sam & Max Save the World ja Sam & Max Beyond Time and Space.

Kahjo jänis Max ja alati järkeilevä poliisikoira Sam nähtiin alun perin Steve Purcellin luomassa sarjakuvassa, joka sai alkunsa vuonna 1987. Ensimmäinen videopeli hahmojen tiimoilta – Sam & Max: Hit the Road – nähtiin puolestaan LucasArtsin tekemänä vuonna 1993, Purcellin toimiessa teoksen suunnittelijana ja kirjoittajana. Mies on ollut myös mukana tekemässä niin uusimpia Sam & Max -pelejä kuin vuosina 1997–1998 esitettyä piirrettyäkin.

