Kohta on taas jäniksen ja koiran vuosi – remasteroitu Sam & Max: The Devil's Playhouse saa julkaisunsa ensi vuonna

Seuraavan Sam & Max -remasteroinnin julkaisu venyy ensi vuoteen, kehittäjästudio kertoo.

Entisistä Telltale-kehittäjistä koostuva Skunkape Games tiedotti taannoin somepalvelu X:ssä, ettei vuoden alussa julkistettu Sam & Max: The Devil's Playhousen remasteroitu versio ehdi saataville vielä tänä vuonna. Studion mukaan projekti on ottanut odotettua enemmän aikaa, koska alkuperäinen The Devil's Playhouse on huomattavasti laajempi kokonaisuus kuin aiemmat osat.

Virallista julkaisupäivää ei vielä kerrottu julkisuuteen, mutta pelin on tarkoitus saada julkaisunsa ensi vuoden kevään aikana. Studion X-tili vahvisti myös kysyttäessä, että teos julkaistaan samoille laitteille kuin edeltäjätkin, eli PlayStation- ja Xbox-alustoille, PC:lle sekä Switchille.

Alun perin vuonna 2010 julkaistu The Devil's Playhouse on kolmas ja toistaiseksi viimeinen Telltale Gamesin kehittelemä episodipohjainen Sam & Max -seikkailu. Aiemmat, vuosina 2007 ja 2008 julkaistut teokset kantoivat nimiä Sam & Max Save the World ja Sam & Max Beyond Time and Space.

Lisää aiheesta: