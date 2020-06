Valve vastasi Elias ”Jamppi” Olkkosen kanteeseen – nuori CS-lupaus ei pääse vieläkään major-arvoturnauksiin

Counter-Strike: Global Offensive -lupaus Elias "Jamppi" Olkkosen oikeusjuttu etenee hitaasti.

Ensi kuussa 19 vuotta täyttävä Olkkonen sai Valveelta pelikiellon maaliskuussa. Olkkoseen yhdistettiin Steam-pelitili, jolla on turnauksiin osallistumisen estävä VAC- eli Valve Anti-Cheat -kielto. VAC on pelitalon oma huijauksenestojärjestelmä. Olkkonen on kiistänyt syytteet ja vaatinut major-turnauskieltonsa poistamista sekä 268 092 euron korvauksia. Olkkonen kertoo ostaneensa Counter-Striken Steamista 14-vuotiaana vanhempiensa luottokortilla ja luvalla, sekä luovuttaneensa Steam-tilin ystävälleen heti samana iltana. Pelitili sai VAC-kiellon marraskuussa 2015.

Valve on vastannut Olkkosen kanteeseen viime kuussa. Valve GmbH vastustaa kannetta kaikilta osin ja sanoo sen olevan nostettu väärin perustein väärää yritystä vastaan. Valven mukaan kanne olisi pitänyt nostaa yhdysvaltalaista Valve Corporationia vastaan saksalaisen Valve GmbH:n sijasta. Valve mainitsee myös, ettei Olkkonen ole nostanut kannettaan aidosti kuluttajan ominaisuudessa. Vastauksen mukaan vahingonkorvauspyyntökin on perusteeton, sillä yritys ei voi olla vastuussa siitä, ettei kolmas osapuoli (OG-joukkue) suostunut tekemään työsopimusta Olkkosen kanssa.

Viime syksystä asti Valveen kanssa neuvotella yrittänyt Jamppi liittyi CS-tiimi ENCEn riveihin huhtikuussa.