Virtua Fighter -mätkintäsarja tekee paluun PlayStation-yksinoikeutena – saatetaan nähdä kesäkuun PS Plus -pelinä

SEGA julkisti Virtua Fighter -sarjan tekevän paluuta yksinoikeudella PlayStation 4:lle.

Täysin uutta mätkintää ei ole luvassa, sillä Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown on käytännössä uusioversio 15 vuoden takaisesta PS3- ja Xbox 360 -nimikkeestä. Tarjolla on vanha tuttu pelattavuus, mutta graafisesti peli on rakennettu uusiksi Yakuza-studio Ryu Ga Gotokun Dragon Engine -moottoria hyödyntäen. Esimerkiksi musiikit, valaistus ja käyttöliittymä on ehostettu aiempaa modernimmaksi kokonaisuudeksi.

SEGAn oman AM2:n ja Ryu Ga Gotoku Studion kehittämä Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown julkaistaan digitaalisesti kesäkuun 1. päivä. Pelin on myös huhuiltu olevan osa kesäkuun PS Plus -tarjontaa.