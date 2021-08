Uncharted-elokuva lainaa ensimmäisten klippien perusteella kohtauksia enemmän tai vähemmän suoraan peleistä

Spider-Man: No Way Home ei ole ainoa Tom Hollandin tähdittämä elokuva, josta on nähty videokuvaa tällä viikolla. Rajattu yleisö on nimittäin saanut silmiensä ulottuville liikkuvaa kuvaa Uncharted-filmistä, jossa Holland esittää peleistä tuttua Nathan Drakea.

Uncharted-peleihin perustuvasta rainasta esitettiin muutamia kohtauksia CinemaCon 2021:ssä, Sonyn paneelissa. Kohtauksissa nähtiin Hollandin näyttelemän Draken lisäksi hahmon mentorina toimiva Sully, esittäjänään Mark Wahlberg.

Tapahtumassa käyneet henkilöt kertovat ensimmäisessä näytetyssä kohtauksessa Sullyn kysyvän Drakelta, josko häntä kiinnostaisi nähdä asioita, joista on aiemmin voinut vain lukea kirjoista. Filmi todella tuntuu kertovan ajasta, jolloin Drake on vasta uransa alussa.

Toisessa kohtauksessa Drake on pimeässä luolassa, jonka perukoilla näkyy merirosvolaiva. Viimeinen näytetty pätkä keskittyy niin ikään Drakeen, kun hän jää lentokoneesta putoavaan rahtiin kiinni, ja koettaa selviytyä tavalla tai toisella pudotuksesta kohti maata.

Kumpainenkin jälkimmäisistä kohtauksista kuulostaa varmasti pelinsä pelanneille tutulta. Ensimmäinen muistuttaa huomattavasti tapahtumia Uncharted 4: A Thief's Endistä ja jälkimmäinen Uncharted 3: Drake's Deceptionista.

Uncharted-elokuvan on määrä saapua valkokankaille ensi vuonna. Hollandin ja Wahlbergin ohella näyttelijäkaartiin kuuluu myös Antonio Banderas, Sophia Taylor Ali ja Tati Gabrielle. Ohjaajana toimii Ruben Fleischer.

