Xboxin ohjainvalikoima saa jälleen lisää vaihtoehtoja – unenomainen Dream Vapor -kuosi on jokaisessa kapulassa omanlaisensa

Xbox tuo ohjaimestaan tarjolle salaperäisen Dream Vapor Special Edition -version.

Dream Vapor -ohjain on toiminnoiltaan perusmallia mukaileva, mutta ulkoasu poikkeaakin sitten reilusti perinteisestä. Vaaleanpunaisen ja violetin värisävyistä muodostuva unenomainen pyörrekuosi on jokaisessa ohjaimessa omanlaisensa, ja samainen värimaailma jatkuu taustan kumisissa otepinnoissa. Dream Vaporin ohjehinta on 74,99 euroa.

Mikäli valmiit Vapor-kuosit eivät miellytä silmää, on niitä tarjolla useammanlaisia myös oman ohjaimen suunnittelun mahdollistavassa Xbox Design Labissa. Valittavissa ovat Electric, Fire, Cyber sekä Nocturnal.

Dream Vapor Special Edition -ohjainta voi metsästää Xbox-kaupasta 6. helmikuuta alkaen.