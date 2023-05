Sony vahvistaa: PC-käännöksiä nähdään vielä paljon lisää

Sony on vahvistanut jatkavansa PC-käännösten tehtailua, yksinkertaisesti koska moiset tuovat firman kassaan roppakaupalla rahaa.

Sonyn tilivuosikatsauksen "Others"-kategorian – mihin PC-käännöksetkin lukeutuvat – luvuista käy nopeasti ilmi, että tuotot ovat kasvaneet huimasti eritoten tilivuoden loppua kohti tultaessa.

Tarkkoja lukuja ei kannata lähteä laskeskelemaan, sillä "othersin" joukkoon kuuluvat PC-pelien lisäksi muun muassa PSVR2- ja ohjainmyynnit, mutta myös Marvel's Spider-Manin, Returnalin ja The Last of Us Part I:n kaltaiset PS-alustojen ulkopuoliset hittipelit. Sony on vahvistanut laajentavansa PC-pelikatalogiaan jatkossakin.

Sonyn tilivuosi kestää huhtikuun ensimmäisestä päivästä maaliskuun loppuun.