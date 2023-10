Pitkään odotettu pulmapeli palaa vihdoin – haastattelussa The Talos Principle 2:n käsikirjoittajat

Vuonna 2015 julkaistu The Talos Principle yhdisti mallikkaasti syvällistä pohdintaa ja nokkelaa pulmanratkontaa. Pitkään odotettu jatko-osa näkee vihdoin päivänvalon 2. päivä marraskuuta.

KonsoliFINin etähaastatteluun vastailivat Croteamin käsikirjoittajat Verena Kyratzes ja Jonas Kyratzes.

Tervetuloa uuteen maailmaan

Alkuperäisen pelin julkaisusta on jo tovi. Tapaammeko jatko-osassa tuttuja hahmoja?

Verena: Lähes kaikki hahmot tekevät paluun, mukaan lukien pelaajan kontrolloima Athena. Osalla ei tosin ole yhtä suurta roolia jatko-osassa, vaikka yksi tuttu saakin merkittävän roolin äänilogien muodossa. Suurin osa hahmoista on kuitenkin uusia, koska he ovat osa uutta sivilaatiota, joka luotiin ensimmäisen pelin lopussa.

Kuinka varmistatte, etteivät uudet pelaajat häkelly syvällisestä tarinasta, jos he eivät ole pelanneet avausosaa?

Verena: Talos 2:n päähahmo ei tunne edellisen pelin tapahtumia, joten hahmo on siinä mielessä samassa veneessä uusien pelaajien kanssa. Osa asioista kerrotaan suoraan pelaajalle, joitain tapahtumia voi päätellä keskusteluista tai vierailemalla The Museum of Simulation -keskuksessa, joka on dedikoitu avausosan tapahtumille. Alkuun tarina voi tuntua sekavalta, mutta historian päättely on osa molempien pelien ydintä.

Tekoäly on iso osa ensimmäistä peliä ja nyt se on ollut todella paljon esillä myös oikeassa maailmassa. Puhuitteko tekoälyn hyödyntämisestä pelissä – ja vaikuttiko tekoälyalustojen nousu käsikirjoituksen sisältöön?

Jonas: Markkinasanana "tekoäly" on hieman harhaanjohtava, eikä se suoranaisesti liity meidän tarinaamme. Tekoäly on potentiaalisesti tehokasta teknologiaa, ja nimikkeemme toki käsittelee kuinka kyseistä teknologiaa hyödynnetään, joten tarinassamme on samoja teemoja, muttei suoraa yhteyttä. Emme muokanneet käsikirjoitusta viimeisimpien tosielämän käänteiden perusteella.

Uskomme tarinankerronnan ja laadukkaan kirjoituksen voimaan, joten tekoälyn hyödyntäminen pelissä ei ollut tapetilla.

Mitä ikivanhoja mytologeja ja elämän isoja mysteerejä käsittelevä tarina vaatii teiltä käsikirjoittajilta?

Jonas: Se vaatii uskoa ihmisyyden arvostukseen, sivilisaatioon ja totuuden tavoitteluun. Sinun täytyy välittää ja välttää erakoitumasta kanssaihmisistä – tai on mahdoton kirjoittaa sydämellistä ja rehellistä sisältöä.

Verena: On hyvä myös tiedostaa, että vastauksien löytäminen ei ole helppoa. Hahmojen pitää välillä myös kompuroida. On myös tärkeä esittää mielipiteet, joista et ole samaa mieltä, reilusti.

The Talos Principle 2 julkaistaan 2. marraskuuta PC:lle, PlayStation 5:lle ja Xbox Series S|X:lle.