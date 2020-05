Vanhojen pelien remasterointeja tulee ovista ja ikkunoista – nämä klassikot KonsoliFINin toimitus halajaa uusiokäsiteltäväksi

Blade Runner. Final Fantasy: Crystal Chronicles. Huhuissa Resident Evil 4 ja useammat Prince of Persia -pelit. Commandos 2. Ja jopa Shadow Man. Muun muassa nämä nimikkeet ja monta muuta ollaan tuomassa päivitettynä pelaajien ulottuville.

Vaikuttaakin siltä, että vanhojen pelien uusiokäsittelyä ei voi estää millään ilveellä. Jos tätä trendiä vastaan ei voi taistella, niin lähdetään sen mukaan. Mitä nimikkeitä KonsoliFINin toimitus haluaisi nähdä nykyaikaan tuotuna?

Senja Littman

Itse en pahemmin haikaile vanhojen pelien perään, mutta erään luomuksen uusintaversio saisi pinkit villasukat pyörimään jaloissani: The Elder Scrolls III: Morrowind. Kyseinen teos oli yksi ensikosketuksistani tietokoneroolipelien maailmaan, ja sen seurassa tuli vietettyä tunti jos toinenkin. Jaksan elätellä toiveita vanhan RPG-klassikon remasteroinnista, vaikka sitä tuskin tulee lähitulevaisuudessa tapahtumaan. Onneksi fanien väsäämä Skywind-projekti, eli Morrowind Skyrimin pelimoottorilla, on vieläkin valmisteilla ja näyttää aivan mielettömän upealta.

Joona Suonperä

Remasterit ovat vähän ristiriitainen juttu mun pääni sisällä, kun monessa vanhassa klassikossa on se nostalgia kullannut muistot ja kun intopinkeenä on jotain vanhaa peliä uudelleen pelannut, onkin se ollut pettymys. Jos kuitenkin jostain pelistä kaipaisin uutta versiota, tai edes jonkinlaista kiillotettua tekelettä, niin se olisi Chrono Trigger. Legendaarinen ropeseikkailu kelpaisi hyvin minulle vaikkapa Nintendo Switchillä vallan mainiosti.

A-P Kuutila

Ei, ei ja ei! Unohtakaa jo ne remasteroinnit. Joka halavatun tuutista pukkaa jotain Resident Evil HD Remaster Remix Trilogy Chronicles Collection V. 2,5 -rahastusta. Klassikkopelit ovat yleensä hyviä sellaisenaan. Ei niitä tarvitse erikseen julkaista joka konsolille. Microsoftilla tämä on käsitetty melko hyvin, ja odotan taaksepäin yhteensopivuuden ronskia laajenemista seuraavan sukupolven Xboxilla.

Niko Lähteenmäki

Japanilaisyhtiö Konamia on pidetty melkein koko 2010-luvun saatanasta seuraavana, eikä mainetta ainakaan helpota se, että firma istuu isolla hanurillaan sekä edesmenneen Hudsonsoftin että lukuisten omien lisenssiensä päällä tehden milloin pachinko-automaatteja, milloin Metal Gear Surviven tai Contra: Rogue Corpsin tyylistä roskaa.

Pientä valoa on kuitenkin nähtävissä tunnelin päässä: Turbografx-16 Mini -konsoli osoittautui kelpo kapistukseksi, jossa emuloinnin on tehnyt legendaarinen japanilaisyhtiö M2, eikä laitteessa ole muutenkaan menty ihan aidan matalimmasta kohdasta. Lisäksi yhtiö julkaisi uusille konsoleille muutaman retrokokoelman (Castlevania, Contra, Arcade Classics), joissa kaikissa käännöstyön on tehnyt edellä mainittu M2, eli kokoelmat eivät ole pikaisia rahastuksia, vaan taattua laatua. Konami on myös palkkaamassa lisää työvoimaa tulevaisuutta varten, joten yritystä on luvassa enemmän kenties uusienkin pelien suhteen.

Tästä innostuneena aloin pohtimaan, mitkä Konamin omistamat pelisarjat kaipaisivat eniten uutta maalikerrosta. Heiltä voisi listata vaikka mitä, mutta olisin ikionnellinen, mikäli ensimmäinen (ja miksei myös toinen ja kolmas) Silent Hill saisi Resident Evil 2 Remaken tyylisen täydellisen kasvojenkohotuksen. Myös luolapoika Bonkin paluu kiinnostaisi, sillä sarja on ollut Euroopassa aina pimennossa Turbografxin todella rajallisen saatavuuden vuoksi ja täten myöskin hyvin aliarvostettu. Uutta kunnollista jatko-osaa ole nähty sitten 90-luvun.

Vaikka sarjan laatu oli vähintään epätasaista kautta linjan, ne olivat todella persoonallisia pelejä. Bonkit tulivatkin kunnolla eurooppalaisten saataville vasta Wiin Virtual Consolen myötä, joka on sittemmin sulkeutunut. Onneksi sentään kaksi ensimmäistä voi kokea tälläkin hetkellä TG-16 Minin myötä. Bonkissa piilee valtava potentiaali ja olisi mielenkiintoista nähdä, miten "aavistuksen" stereotypioihin huumorissaan nojaava luolapoikatasoloikka tuotaisiin nykyaikaan.

Niin ja tuokaa nyt jo se hemmetin Goemon takaisin! Ja Rocket Knight Adventures! Oikeesti.

Tarja P-K

Ehdottomasti DMA Designin eli nykyisen Rockstar Northin kehittämä Lemmings! Eikä mitään PlayStation 3 -tyylin hilpeää remakea, vaan alkuperäiselle uskollisempi, aavistuksen kuumottava paranneltu versio. Lemmings oli ensimmäinen peli, jonka takia ruoka jäähtyi ja äiti suuttui. Isosiskon kanssa pähkäiltiin yhdessä, miten säästetään sopuliparat laavamereltä. Välillä jouduttiin räjäyttämään kaikki, ja sitten otettiin alusta. Let's go!

Jaakko Herranen

Ei minulla mitään uusiokäsittelyjä vastaan ole. Mutta kun niitä tulee aivan liikaa ja aivan liian puolivillaisena, niin ei niistä oikein voi innostuakaan. Lisäksi hyvin usein aika on kullannut muistot, joten mahdollinen ehostettu versio tulisi pistää kauttaaltaan uusiksi, hieman Residentien ja Final Fantasy VII:n tapaan.

Kun nyt oikein mietin, niin Dreamcast-aikakauden timanttista peli-ilottelua pursuilevia klassikkoja olisi mukava saada uudistettuna nykymasiinoille. Miltä kuulostaisi Crazy Taxi isommassa, monipuolisemmassa ja vilkkaammassa kaupungissa, GTA-tyylisillä radiokanavilla varustettuna? Tai Jet Set Radio, Skies of Arcadia, Grandia II, Samba De Amigo – olihan näitä useampikin. Ja voi veljet, Ecco-delfiinin vedenalaisiin maailmoihin olisi myös kerrassaan hienoa päästä takaisin!

Ainiin, ja eihän tätä voisi ohittaa mainitsematta Sega Saturnin elinkaaren ehtoopuolella julkaistua Panzer Dragoon Sagaa, joka aikoinaan pyyhki lattiaa jopa Final Fantasy VII:llä, mutta jota kukaan ei koskaan pelannut, pentele sentään!

Risto Karinkanta

Blizzardin pelien modeista tunnetuin on varmastikin Defense of the Ancients, josta forkattiin ulos suosituimpien eSports-peleihin lukeutuva Dota 2. Oikeasti kuitenkin parhaat Blizzardin strategiapelien modit ovat turret defense -pelit, joissa riittäisi forkattavaa muuhunkin kuin kevyiksi mobiili- ja web-peleiksi. Ja nyt kun Nightdive Studiosilla on paljon touhua System Shockin kanssa, kenties saamme viimein myös uusversion System Shock 2:sta?

Roolipelipuolella vanhojen fantasiaa ja scifiä yhdistelevistä Might & Magic -peleistä olisi jo aika tehdä graafisesti ajantasainen remake!

Tero Lepistö

Microsoftin pamput vihjailivat taannoin vanhojen hittiensä henkiinherättämisestä, joten toiveet kohdistuvat alkuperäisen Xboxin syystä tai toisesta unohdettuihin nimikkeisiin. Autopelien suurkuluttajaa suorastaan kihelmöi ajatus Project Gotham Racingin ja Rallisport Challengen kakkososien uusioversioista. Yhtä timanttista arcade-hauskuuttelua on tänä päivänä ihan liian vähän tarjolla, ja olivatpa molemmat loistavia myös moninpeleinä niin samalta sohvalta kuin netin yli.

Nyt kun neljän pyörän päällä tapahtuvasta lystinpidosta puhutaan: On suorastaan rikollista, ettei Burnout 3: Takedownista ole älytty työstää kunnollista päivitystä. Se nimittäin oli fiiliksessään valovuosia avoimen maailman tylsyyteensä hukkunutta Burnout Paradisea edellä.

Kauemmaksi historiaan kurkottelemalla löytyisi toki varsinainen klassikoiden aarreaitta: Sega Megadriven kirjasto suorastaan pursuaa iättömiä helmiä Ranger X:stä Jungle Strikeen. Toisaalta nämä pelit ovat vanhassa kuosissaankin edelleen loistavia.

Petri Kataja

Kun viime kerralla teimme tämän artikkelin (vuonna 2016), unelmoin Nintendo 64:ltä tutun Mystical Ninja Starring Goemon -seikkailun uusioversiosta. Sama virsi taitaa olla laulannassa myös tällä kertaa, sillä en keksi parempaa vaihtoehtoa.

Kirjoitin kyseisestä helmestä vuonna 2017 Retromuistelot-artikkelin, jossa kehuin nimikettä (ansaitusti) monelta eri kantilta. Pelissä on hyvällä tavalla pöhköä japanilaista huumoria, useampi pelattava hahmo, tasoloikkaa, seikkailua, jättimäisiä mecha-taisteluita sekä julkean hyvä soundtrack. Taustalla kuultavia ralleja voisi kehua novellikokoelman pituisen tekstin verran, sillä ne jäävät soimaan päähän ja toimivat mitä parhaiten Goemonin ja kumppanien edesottamusten taustalla.

Harmillisesti sinitukkaisen hahmon pelit ovat Konami-studion käsialaa. Kyseinen studio ei ole tehnyt kovinkaan montaa asiaa oikein viime aikoina, joten remasteroitu Mystical Ninja Starring Goemon jäänee vain haaveeksi.

No, voisihan uusi versio Solar Jetman -klassikosta olla ihan vekkuli asia. Tai entäpä... Alan Wake?

---

Tuleeko mieleen muita pelejä, jotka haluaisit nähdä nykyraudalla tai tulevilla konsoleilla? Vai pitäisikö uusintaversioiden väsääminen jo lopettaa? Kerro mielipiteesi kommenteissa!