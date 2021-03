Jos Noita ja Spelunky 2 tappelisivat, kumpi voittaisi?

Kaksi viiden tähden arvoista rogueliteä julkaistuna kuukauden välein toisistaan – tässähän loppuvat tunnit kesken vuorokaudesta!

Syksyn 2020 parhaimpien pelien joukkoon kuuluvat ehdottomasti suomalainen indiejulkaisu Noita ja pitkään odotettu Spelunky 2. Molemmat noudattavat samaa konseptia: sankari matkaa yhä syvemmälle ja syvemmälle keräten mukaansa erilaisia varusteita. Homma on kerrasta poikki, ja on kaikkien todennäköisyyksien mukaista, ettei peli mene keskimääräisellä kierroksella läpi.

Itse en ole päässyt kumpaakaan teosta läpi, mutta se ei estä minua kokemasta viha-rakkaussuhdetta niitä kohtaan. Mutta jos elämäni tunnit pitäisi käyttää vain toiseen, kumpi valinta olisi oikea?

Jotain uutta, jotain lainattua

Ilmeisin ero löytyy visuaalisesta tyylistä. Spelunky 2 on toteutettu sarjakuvamaisella, mutta hyvin selkeällä grafiikalla. Noita taas on tunnettu pikseligrafiikastaan, jossa fysiikkamoottori mallintaa tapahtumat pikselin tarkkuudella. Kontrolloitavuudeltaan Spelunky 2 on jämptimpi, sillä kentät koostuvat samankokoisista neliöistä. Tämän myötä esimerkiksi hyppykorkeuden ja dimensioiden arviointiin syntyy nopeasti vahva rutiini. Noidan pikselitason mallinnus johtaa helpommin esimerkiksi aukkoihin, joista hahmo ei juuri ja juuri mahdu.

Rytmityksen perusasetelma on hyvin samanlainen, sillä molemmissa on yksittäisten kenttien välillä lyhyt hengähdystauko. Noidassa välitila tarjoaa myös mahdollisuuden ostaa ja parantaa hahmon käytössä olevia taikoja ja ominaisuuksia. Erilaisia yllätyksiä, salaisuuksia ja muita jännäripännäreitä löytyy molemmista teoksista valtavasti. Noidan päähenkilö on paljon paremmin aseistautunut, sillä taikasauvat syöksevät tulta ja tulikiveä, jotka saavat Spelunky 2:n ruoskan, pommit ja satunnaiset lisäaseet kalpenemaan.

Rajoitettu leviointimahdollisuus Noidassa luo erottuvan liikedynamiikan, vaikka päähenkilö onkin muuten varsin tikku-ukko. Spelunky 2:n ohjaustuntuma on paljon napakampi, ja se on itse asiassa kehittynyt selvästi sarjan edellisestä osasta. Mahdollisuudet liikkua ylöspäin ovat rajoitetumpia, sillä käytössä on ainoastaan vakiovarustukseen kuuluva köysi sekä harvinaisempia, kaupasta ostettavia erikoisvarusteita.

Pum, räjähdit!

Noita tarjoaa yksinkertaisesti enemmän erilaisia luovia kombinaatioita toimia. Käytössä olevien taikojen määrä on laaja, ja näiden kombottaminen voi tuottaa varsin jykeviä loitsupaukkuja. Suurin osa huvista onkin löytää toinen toistaan voimakkaampia – joskus jopa pelin rikkovia – loitsuyhdistelmiä. Esineiden keräily on tärkeää myös Spelunky 2:ssa, mutta käsissä voi olla vain yksi esine kerrallaan. Lisäksi käytössä voi olla rajoitettu joukko kenkien ja kiipeilyhansikkaiden kaltaisia apuvälineitä.

Paras selviytymisstrategia Spelunky 2:ssa on väistää esteet. Käytössä olevien pommien määrä on rajattu, mutta niiden taktisella käytöllä seiniin voi tehdä sopivia matkaa lyhentäviä aukkoja. Useimmiten valinta käyttää pommeja on eräänlaista kirurgin veitsen käyttöä. Sen sijaan Noita on selvästi toimintapainotteisempi. Yhtään pidemmälle edetessä sauvoihin syntyy sellaisia megapaukkuja, että usein pahin vihollinen on pelaajan omiin käsiin räjähtävät ilotulitepussit.

Noidan fysiikkamoottori toimii ja saa usein aikaan ihmeellisiä komboja. Hieman huti ammuttu tulinuoli voi sytyttää puisen sammion tuleen, saaden sen sisällä olevan öljyn vuotamaan ja sytyttämään puoli kenttää tuleen. Yritä siinä sitten edetä kontrolloidusti ja varovaisesti!

Kumpi sitten voitti?

Tarkemmassa tarkastelussa molemmilla peleillä on kaikista yhteneväisyyksistä huolimatta hieman erilainen lähestymiskulma. Spelunky 2 toimii hyvin systemaattisesti. Jokaisella kierroksella oppii jotain uutta, jonka myötä eteneminen onnistuu hieman pidemmälle. Tasot noudattelevat vahvasti tiettyä kaavaa, joten läpäisy vaatii tuhannen pikkusäännön opettelua. Sen sijaan Noita on puhtaammin kaaosta. Asiat tulee yhtä lailla opetella, mutta useimmiten kuolema johtuu jostain aivan ihmeellisestä hevonpeestä.

Pelaajat, jotka haluavat oikeasti läpäistä pelin nauttivat varmasti enemmän Spelunky 2:n jämptistä mekanismista. Kuolema tulee lähes aina yllätyksenä, mutta siitä voi ottaa joka kerta opiksi. Noita tekee periaatteessa saman, mutta ekstaasilla ja LSD:llä kyllästettynä. Aivan validi etenemistapa voi olla lätkiä itseään eteenpäin teleportaatio-tulipallosauvalla, joka satunnaisesti joko tappaa sinut tai sitten heittää sinut vahingossa seuraavalle tasolle vievälle teleportille.

Noidassa matka on tärkeämpi kuin määränpää, sillä homma on helposti melkoista kohellusta ja räiskettä. Spelunky 2 on paljon vakavammin otettava ja siten myös reilumpi peli. Koska en ole edes pyrkinyt systemaattisesti läpäisemään kumpaakaan, on oma valintani hurjemman vuoristoradan tarjoava Noita. Uskon monien valitsevan toisin, sillä Spelunky 2 on viimeistellympi ja reilumpi – kyseessä on kuitenkin yli 12 vuotta vanha sarja.

Kaaos vai kontrolli – kumman sinä valitset?