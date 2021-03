Toimituksen Cyberpunk-hahmot

Toimitus on pelannut Cyberpunk 2077:ää, osa meistä lähes kyllästymiseen asti. Kyberpunkissa tyyli kulkee ennen tarkoitusta, joten miten V:mäisiä hahmoja olemme onnistuneet luomaan?

Risto Karinkanta

Päivän vallitsevana teemana on duunari-normcore. Korsomaisen lookin viimeistelee mauton kultainen bandana, turvabuutsit sekä tietysti sairaan nopeat lasit. Rasvaduunarimaista imagoa kevennetään ihanan metroseksuaaleilla violeteilla hameella ja push-upilla.

Loppupeli kului käyttäessä friikkiä legendaarisen tason huomioliiviä, joka oli paras vastaan tullut neljän modifikaatiopaikan vaate. Pinnan alla muhii kuitenkin eurodollarinvihreä sydän – taustaltaan V on pukumies, jolla on pieni muna, mutta suuri ase.

Hahmoni tiivistää monta ongelmaa Cyberpunk 2077:stä, sillä V:n varusteet on valittu täysin performanssiperusteisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaatekaappiin on valikoitu täysin sattumanvaraisia krääsiä, joten tyylikysymykset sivuutetaan täysin. Tai no, tyyli se on tämäkin!

Petri Leskinen

Olen käytännössä melko alussa Cyberpunkissa, sillä ajatus oli – ja on edelleen – odotella suosiolla next-gen-päivitystä Xbox Series X:lle ongelmallisen julkaisun takia. Corpo-hahmo on kuitenkin jo valmiina, vastakkaista sukupuolta edustava vihainen tukkajumala. Tarkoitus on panostaa enemmän älyllisiin kykyihin kuin suoraan voimaan, mutta katsotaan mihin lopulta päädyn päivityksen saapuessa. Liipaisinsormi saattaa olla silti suht herkässä, kuten kuvasta näkee.

Tommi Viitanen

Kun selailin teoksen hahmonluontiohjelmaa, minuun iski lapsenomainen into; minun oli aivan pakko saada tehdä maailman pahaperseisin afroamerikkalainen. Hänet, joka seisoo Wesley Snipesin oikealla puolella.

Itse hahmokehityksessä halusin käyttää mahdollisimman paljon pelin tarjoamia erikoisia ampuma-aseita, kuten itsestään ohjautuvia luoteja syökseviä smart-aseita, ja tech-kiväärejä, joilla voi ampua seinien läpi.

V on corpo, joka on erikoistunut craftaamiseen, insinöörihommiin ja rennosti myös ampuma-aseisiin. Kun urakupla corpona puhkeaa, hän laskeutuu jokamiehen tasolle Night Cityn kaduille keskelle jengejä, joita hän pitää alempinaan ja syvästi halveksii. Tuloksena on Punisherin eleillä toimiva kommando.

A-P Kuutila

En yleensä jaksa välittää tippaakaan pelihahmoni ulkonäöstä. Heitän melkein aina randomilla hahmon ulkomodon ja asustuksen valitsen parhaiden speksien mukaan. Niin tein nytkin, mutta välillä kokeilin huvikseni muutamia erilaisia asuvaihtoehtoja. Tämä johtunee pelin komeasta ulkoasusta, jota kelpaa ihastella. Lopulta päädyin päheään lookiin, jonka pidin loppuun asti, vaikka mukaan kerääntyi parempiakin kledjuja.