Näistä mobiilipeleistä toimitus nauttii

Toimitus ahkeroi pelien parissa päivin öin. Joskus pelinälkä iskee myös kesken bussimatkaa tai kahvitaukoa, jolloin mobiilipelaaminen on usein helpoin ratkaisu. Näistä peleistä toimitus nauttii.

Petri Leskinen

Mobiilipelaaminen pääsi yhdessä vaiheessa unohtumaan oikeastaan kokonaan, mutta Apple Arcaden myötä olen kokenut useita hienoja kokonaisuuksia iPhoneni ruudulta. Palveluun lisätään tietyin väliajoin teoksia, joista suosikkejani ovat pulmapeli Creaks, sympaattinen Alba: A Wildlife Adventure, tunteikas South of the Circle, yksi viime vuoden parhaista julkaisuista A Monster's Expedition ja monia muita.

Jaakko Herranen

Pokémon GO on porskuttanut uutterasti jo muutaman vuoden ajan. Lisää monneja on tipahdellut linjoille tasaiseen tahtiin, suoranaisia uusia ominaisuuksia unohtamatta. Allekirjoittaneella se kaiken kerääminen on edelleen käytännössä ainut tavoite, mutta ei niistä muistakaan aktiviteeteista ole missään nimessä haittaa. Hyvä Niantic.

Uudempi tuttavuus on jo vuonna 2018 julkaistu Marvel Strike Force, joka pistää pelaajan kasaamaan omaa supersankarivalikoimaansa. Mikromaksuja toki tuputetaan kuten asiaan kuuluu, muttei onneksi liiaksi asti. Omien tiimien kasaaminen on mukavaa eikä se päivittäisten haasteiden grindaaminenkaan ole vielä muuttunut työksi. Valitettavasti paketti tuntuu muuttuvan joka päivityksen jälkeen aiempaa raskaammaksi, joten jopa oma Honor 10 -kapulani yskähtelee paikoitellen aivan liian pitkien latausaikojen kurimuksessa.

Vanha kulttiklassikko Sakarin Villapaitapeli tarjoaa mobiilimuotissakin samaa ikimuistoisen timanttista pelattavuutta ja ainutlaatuista tunnelmaa. Eri suuntiin haarautuva tarina tarjoaa kaksi erilaista loppua protagonisti Sakarin eläytyessä alati muuttuvaan tilanteeseen omaan intohimoiseen tyyliinsä. Onpa mukana jopa tulostaulut, mikä tekee nopeamman suorituksen tekemisestä entistäkin koukuttavampaa. Kulttuuriteko, varsinkin näin Flashin kadotttua hiljalleen selaimista.

Risto Karinkanta

Monia erinomaisia klassikoja on portattu mobiilille. Erinomaisia esimerkkejä ovat ysärin lopun strategia- ja hallinnointipeli King of Dragon Pass sekä sen 2019 julkaistu jatko-osa Six Ages: Ride Like the Wind. Vuoropohjainen resurssinhallinta toimii erittäin hyvin pienemmältäkin näytöltä.

Myös asianajaja Phoenix Wrightin seikkailuja on mahdollista näppäillä mobiililla. Ace Attorney Trilogy HD sisältää sarjan kolme ensimmäistä teosta Phoenix Wright: Ace Attorney, Justice for All ja Trials and Tribulations. Kaksi ensimmäistä keissiä ovat ilmaisia kokeiltavaksi!

Mobiilispesifeistä peleistä Garena Free Fire on imenyt itselläni pelitunteja. Kyseessä on battle royale -ammuskelu, joka toimii yllättävän sujuvasti. Kontrollointi kosketusnäytöltä vaatii harjoittelua, mutta tähtäysavustuksessa ei onneksi säästellä. Laitevaatimukset on optimoitu hyvin kevyiksi, joten vanhemmallakin puhelimella pärjää.

Tarja Porkka-Kontturi

En ole sitten Nokian matopelin ja ensimmäisten Angry Birds -variaatioiden jälkeen jostain syystä erityisesti innostunut mobiilipeleistä. Ehkä ne on nämä nakkisormet ja helposti jumiutuva niska. Äskettäin kuitenkin löytyi yksi uusi ihanuus, jota on kiva naputella vaikkapa jotain odotellessa tai ihan muuten vain itsekseen hengaillessa.

Tämä huippusuloinen ja kiva tuttavuus on The Oatmeal -nettisarjakuvan luojan Matthew Inmanin kehittämä Kitty Letter. Tarinatilassa saa hassutella Oatmeal-tyyppisten kertomusten tahtiin, ja kaksinpelissä pääsee hyökkäämään kissa-armeijalla vastustajan kimppuun. Kaikki tapahtuu tietenkin sanojen voimalla. Eikä tämä lysti muuten maksa yhtään mitään: Kitty Letters on ilmainen, jollei sitten halua käyttää rahaa pelinsisäisiin kosmeettisiin hörselöihin.