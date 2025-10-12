Kissankorvat tekevät kaikesta parempaa – testissä Razer Kraken Kitty V3 X -kuulokkeet

Kissankorvilla koristellut Razer Kraken Kitty V3 X -kuulokkeet ovat ihan perushyvät kuulokkeet kevyeen pelaamiseen, mutta ”evil true leet gamer XXX:lle” niitä ei voi suositella.

Useimmiten kuulokkeet valitaan äänenlaadun ja käyttömukavuuden perusteella. Tällä kertaa suurin syy juuri näiden kuulokkeiden valintaan oli kuitenkin ihkuihanat kissankorva-koristeet.

Suht pienestä paketista paljastuu mustat, kevyet kuulokkeet. Mukana tulee myös ohut ohjelärpäke. Lehtisessä esitellään kuvien avulla käyttöohjeet monella eri kielellä sekä kerrotaan hieman millaista tekniikkaa vekottimen sisältä löytyy. Harmillisesti ohjekirjanen saa minut tuntemaan itseni kovin vanhaksi ja raihnaiseksi. Tekstin on kooltaan aivan järkyttävän pientä piiperrystä, enkä oikeasti näe (ainakaan kovin helpolla) mitä lärpäkkeeseen on kirjoitettu. Mutta kukapa ohjekirjoja muutenkaan lukisi!

Ulkoisesti ihkuihanat

Ulkonäkö on Razer Kraken Kitty V3 X:n paras puoli. Kuulokkeita on saatavilla valkoisina, mustina sekä pinkkeinä, ja testiin valikoitui musta versio. Kissankorvat ovat musta-vihreät ja tukevasti kiinni laitteen päällä. Ne toimivat pelkästään koristeina, mitään muuta virkaa niillä ei ole. Laitteen korvakupit on tuttuun tapaan koristeltu Razerin vihreällä käärme-logolla. Ulkoisesti kuulokkeet ovatkin erittäin tyylikkäät. Miinusta tulee ehkä hieman halvasta ja muovisesta olemuksesta, mutta kyseessä onkin toki noin 70 euron arvoinen laite.

Kuulokkeet tuntuvat päässä ensi alkuun todella suurilta. Käsittääkseni pääni on aivan normaalin kokoinen tai ainakin aika lähellä sitä, mutta vaikka sangat säätää pienimmälle asetukselle, lörpähtävät kuulokkeet päähän löysänlaisesti. Oikeasti laite on kuitenkin juuri passelin kokoinen päähäni – se vain tuntuu aluksi suurelta. Silmälasit eivät tuota ongelmia, eivätkä kuulokkeet paina mistään suunnasta. Täytyy myöntää, että kuulokkeet ovat kyllä yllättävän mukavat.

Testipeliksi valikoitui The Sims 4 Seikkailu kutsuu. Äänenlaatu on simittelyä varten tarpeeksi hyvä, mutta mitään nopeaa reagointia ja tarkkaa kuuloa vaativia moninpelejä en tämä vekotin päässä ehkä pelaisi. Razer Kraken Kitty V3 X onkin oiva valinta kevyeen pelaamiseen, ehkäpä perheen nuorimmille jäsenille.

Ei musiikille

Laitteesta löytyy myös mikrofoni. Sitä ei pysty irrottamaan, mutta onneksi muovista pötkylää pystyy vääntelemään ja kääntelemään, joten sen saa helposti pois tieltä.

Musiikin kuuntelua varten kuulokkeet eivät sovi sitten ollenkaan. Laitoin Tidalista pauhaamaan lempparini Motionless In Whiten Scoring the End of the World -albumin ja näinkin hieno musiikki kuulosti aivan kammottavalta. Äänessä on jokin omituinen humiseva kaiku ja säätömahdollisuudet ovat olemattomat. Periaatteessa Razer Synapse -ohjelmalla pystyy säätämään 7.1. ääntä, mutta valitettavasti läppärini ei tue tuollaisia hienouksia, joten en pääse käyttämään sovellusta.

Laite liitetään tietokoneeseen tai konsoliin 3,5 mm audiokaapelilla. Käytän itse pelkästään langattomia kuulokkeita, ja tämä laite saa minut muistamaan miksi. Johto on pituudeltaan 1,3 metriä, eli aika lyhyt. Tämä on tietysti ihan hyvä, enpähän sotkeudu johtoihin. Muutaman kerran meinasin kuitenkin vetäistä läppärini, hiireni sekä näppäimistöni lattialle, kun unohdin noustessani pöydän äärestä että kuulokkeeni ovat langalliset.

Tuotteesta on saatavilla myös langaton versio, noin 200 euroa maksava Razer Kraken Kitty V3 Pro.

Jos marssisin kauppaan ostamaan langallisia ja edullisia keskitason kuulokkeita pelaamiseen, en luultavasti valitsisi näitä Razer Kraken Kitty V3 X -kuulokkeita. Jos taas haluaisin näyttää supersöpöltä kissatytöltä pelatessani The Simsiä, olisivat nämä kyseiset vekottimet ykkösvalintani.