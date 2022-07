Lorautin lattialle höyryävän kuuman lammikollisen pissaa, sain raivokohtauksen ja pistin kämpän remonttiin – katsauksessa The Sims 4 Ihmissudet

”Täysikuu, sä ihme suurin olet öisen taivahan”, ajatteli Viivi Susimetsä ja käänsi kuononsa kohti kirkkaana loistavaa, juustoista valopalloa. Pian selviää, millaista on ihmissuden elämä uudessa The Sims 4 Ihmissudet -lisärissä.

Keskikokoisen laajennuksen mukana saapuu uusi asuinalue nimeltään Kuukorpi. Tuo ikuisen usvan suojissa vellova entinen tehdaskylänen on kuin suoraan kauhuleffoista tai siitä nimeltä mainitsemattomasta elokuvasarjasta, jossa kimaltelevat teinivampyyrit kärhämöivät karvaisten ja paidattomien susipoikien kanssa.

Kuukorpi on täynnä rapistuneita rakennuksia.

Kuusimetsän suojissa tönöttää hylättyjä, rapistuneita tehdasrakennuksia, ja jo heti ensinäkemältä käy selväksi, että paikkaa käytetään yliluonnollisten olentojen temmellyskenttänä. Ulkoisesti kaikki on uskomattoman kaunista, mutta muuten alue jää kovin laimeaksi: tarjolla on kolme asuintonttia sekä kaksi yhteisöaluetta. Uudet alueet ovat onneksi avoimehkoja, joten karvakuonoilla riittää tutkittavaa ja tilaa telmiä.

Karvainen muodonmuutos

Ihmissudet-lisärissä sim voi muuttua ihmissudeksi eli lykantroopiksi (yllätys!). Tähän on olemassa muutamia erilaisia tapoja. Simistä voi tehdä karvaturrin jo heti hahmonluonnissa, mikä on ehkä se toiseksi helpoin tapa. Ihmissuden kirouksen voi saada niskoilleen myös perinteisesti pureman kautta tai vaikkapa syntymällä ihmissusien perheeseen. Kaikkein helpoin tyyli meille mukavuudenhaluisille pelaajille on kuitenkin käyttää huijauskoodia. Bonuksena kerrottakoon se, että jos ei syystä tai toisesta nauti koiranelämästä, löytyy mehumestareilta parannus kyseiseen kiroukseen.

Lykantrooppien ulkomuoto aiheuttaa varmasti paljon hämmästynyttä keskustelua. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että The Sims 4:n ihmissudet näyttävät poikkeuksellisen pöljiltä. Vaikka miljöö on kuin luotu kauhunomaisia kokemuksia varten, niin ihmissusista ei saa tehtyä pelottavan näköisiä vaikka miten yrittäisi. Tai kyllähän ne saa muokattua aika hirvittäviksi, mutta väärällä tapaa.

Ehehehe, kakka-emoji, hehehe!

Karvakaverin ulkonäköä editoitaan samalla työkalulla kuin perussimin ulkoista habitusta. Ehkä hieman nihkeänpuoleisesta valikoimasta löytyy muutamia erilaisia korvatyylejä, kuonon karvahapsuja sekä turkinvärejä. Käytössä on myös kunnollinen väripaletti, joten turrista saa tehtyä vaikkapa pinkin tai kirkuvan keltaisen. Kirsikkana kakun päällä ovat erilaiset leimasimet, joiden avulla turkkia voi koristella vaikka kakka-emojein.

Raivokas, raivokkaampi, ihmissusi

Lykantroopeiksi muuttunet simit saavat käyttöönsä vimmamittarin. Vimmaa eli raivoa kerryttävät muun muassa erilaiset temperamentit, mieltymykset sekä täysikuun ilmestyminen taivaalle. Kun mittari täyttyy, ottaa eläimellinen puoli vallan. Tällöin pelaaja heitetään törkeästi pois simin ohjaksista ja vallaton susihukka tekee sitä, mitä eläin tekee parhaiten eli hajottaa paikkoja ja pissaa sinne tänne.

Suurimmat tuhot ja tuskan aiheuttamisen perheenjäsenille voi estää lukitsemalla hurjistuneen hauvelin lukkojen taakse. Ominaisuutena vimma on aluksi hupaisa ja aiheuttaa hilpeää kikatusta, mutta pelaamisen katkeaminen raivonpuuskien takia tasaisin väliajoin saa pelaajassa aikaan tuskaisia tunteita.

Välillä on hyvä päästellä vähän höyryjä ulos.

Kuukorvessa asustaa kaksi eri ihmissusiklaania, joiden riveihin simit voivat halutessaan liittyä: Kuukorven kollektiivi sekä Kesyttömät. Kapinalliset kesyttömät ovat villejä anarkisteja, jotka eivät noudata sääntöjä, vaan päästävät eläimelliset vaistonsa valloilleen. Sivistyneet ja rauhalliset Kuukorven kollektiivin jäsenet taas uskovat tasa-arvoon ihmisten ja ihmissusien välillä.

Jos simi haluaa liittyä jompaankumpaan laumaan, joutuu hän suorittamaan kolme tehtävää. Nämä hommat hoituvat helposti, mutta vaativat hieman aikaa ja kärsivällisyyttä.

Pissaleikkejä kuunvalossa

Ihmissudet keräävät kokemuspisteitä tekemällä ihmissusimaisia asioita, kuten ulvomalla tai ihan vaan juoksentelemalla ympäriinsä ihmissusimuodossa. Kootut pisteet ripotellaan ympäri kykypuuta, ja pikkuhiljaa simien käyttöön avautuu uusia upeita taitoja. Kokeneet karvakuonot voivat esimerkiksi unohtaa lämpimässä vaahtokylvyssä lillumisen ja nuolla itsensä puhtaaksi! Toinen ylen käytännöllinen taito on reviirinsä merkkaaminen pissaamalla. Toivottavasti kitkerältä tuoksuva märkä lätäkkö kodin nurkalla pitää mouruavat kollit ja muut tunkeilijat poissa silmistä.

Leikki on ihmissuden työtä.

Muodinrakastajat ulvovat ilosta, sillä tarjolla on huikean tyylikäs valikoima teemaan sopivia vaatteita. Vaatekaapin sisältö tuoksahtaa vahvasti 90-luvun grungelta: sovitellessaan peilin edessä ruudullisia flanellipaitoja ja repaleisia farkkuja tekee mieli pyöritellä karvaista hännäntupsuaan Nirvanan Smells Like Teen Spiritin tahtiin. Asusteista omiin suosikkeihini lukeutuvat kuuteemaiset sormukset sekä korva- ja kaulakorut.

Takatukka hyvin, kaikki hyvin

Kauhistusta herättävien takatukkien ystäville on luvassa iloisia uutisia! Paketin mukana saapuu ihanan kamala tai kamalan ihana hiustyyli, joka saa innokkaimmat tyypit huokailemaan ihastuksesta. Tähän kun lisätään päheitä arpia ja nenälävistyksiä, niin tuloksena on erityisen katu-uskottava kokonaisuus.

Huonekalut pysyvät nekin uskollisena paketin teemalle. Tarjolla on kuluneita, kirppareiden pimeimmistä nurkista haalittuja sohvia ja pöytiä sekä kuun kuvilla somisteltuja koriste-esineitä. Seinälleen pystyy ripustamaan myös vimman vallassa rikki revittyjä tauluja sekä pahaenteisiltä näyttäviä raapimisjälkiä.

Tämä ei ole SE hiustyyli, vaan yksi lisärin näteimmistä hiustyyleistä.

Vietin muutaman ihan viihdyttävän hetken noin 20 euron hintaisen The Sims 4 Ihmissudet -paketin seurassa. Parasta lisärissä ovat vaatteet, asusteet sekä uusi Kuukorven asuinalue, eivätkä rakennustilan antimetkaan ole pöllömpiä.

Itse ihmissudet taas näyttävät koiraversioilta CATS-musikaalin karmaisevista kissoista, ja niiden pörröisten töpöhäntien katseleminen aiheuttaa vahvoja yökkäysreaktioita.