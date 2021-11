Marvelin yhdestä tylsimmistä hahmosta kehkeytyi hauska toimintakomedia – arvostelussa Hawkeye-sarja

Jouluiseen New Yorkiin sijoittuva Disney+:n Hawkeye esittelee jälleen yhden Nuoren Kostajan sekä palaa nimikkohahmon hetkelliseen synkkyyteen.

Sankari kahdessa sukupolvessa

Kahden lehdistölle tarjotun episodin perusteella on vaikea sanoa, mihin MCU:n (Marvel Cinematic Universe) neljännen vaiheen viides tv-sarja vie, mutta alun perusteella Clint Bartonin (Jeremy Renner) ja Kate Bishopin (Hailee Steinfeld) ensikohtaaminen viihdyttää. Hawkeye tuntuu tarjoavan sitä, mihin loppua kohden lässähtänyt The Falcon and the Winter Solder ei pystynyt: katsojalle silmää vinkkaavan toimintajännärin. Sarja ei ota itseään liian vakavasti, vaan ymmärtää Clintin hahmon kuivuuden ja eräänlaisen unohdettavuuden. ”Kyse on brändäyksestä”, valistaa Kate supersankaria. Onkin huvittava huomata, että Hawkeye jätetään myös omassa sarjassaan sivuosaan.

Pitsaa syövä koiruli? Onnekas kaveri.

Kaikki starttaa joulua edeltävästä lomaviikosta New Yorkissa. Elämä palailee hiljalleen normaaliksi puolen maapallon asukkaista – mukaan lukien Clintin perheen – palattua elävien kirjoihin. Kostajat ja muut supersankarit saavat suitsutusta, istuupa Clint jälkikasvunsa kanssa Rogers-musikaalin yleisössä katsomassa melankolisena Mustan Lesken näyttelijää. ”Oi, miksi Natasha?” pohdin myös minä aikoinaan.

Tähän asti ei ensimmäisissä jaksoissa päästy.

Samaan aikaan toisaalla 22-vuotias Kate Bishop, sarjakuvissa myös Hawkeye-nimellä esiintynyt Nuori Kostaja, joutuu pulaan otettuaan puolivahingossa Clintin aiemmin käyttämän Ronin-puvun käyttöönsä. Vuoden 2012 hyökkäyksessä isänsä menettänyt Kate näki Hawkeyen taistelemassa chitaurien joukkoja vastaan, minkä seurauksena nuori tyttö päätyi harrastamaan taistelulajeja, miekkailua ja jousiammuntaa. Taidoista onkin hyötyä itäeurooppalaisen ”verkkarimafian”, poliisin ja monen muun jahdatessa Ronin-asuista opiskelijaa, sillä Hawkeyen surunmurtaman alter egon veriset teot ovat vieläkin virkavallan muistissa. Väärissä käsissä oleva puku herättää myös Clintin huomion.

Nuorennusleikkaus edessä?

Alun perusteella on mahdoton sanoa, mihin kuudesta jaksosta koostuva kausi päätyy, ja miten se nivoutuu yhteen isomman Marvel-kokonaisuuden kanssa. Clint pyrkii vain pitämään lupauksensa perheelleen, että hän palaa jouluksi kotiin, kun taas Kate yrittää selvittää tulevan isäpuolensa taustoja ja selviytyä Ronin-puvun käytöstä johtuvasta polemiikista. Siinä missä sarjakuvissa Kate menettää äitinsä ja kasvaa rikkaan isänsä varjossa, käsikirjoittajat ottavat vapaat kädet muokata perhesuhteita uusiksi. Aina vakuuttava Vera Farmiga esittää Katen varakasta yksihuoltajaäitiä, jonka epäilyttävää sulhasta tulkitsee Better Call Saulista tuttu Tony Dalton.

Älä luota mieheen, jolla on viikset!

Marvel on sarjoissaan esitellyt nyt jo useita Nuorten Kostajien jäseniä. Isaiah Bradleyn lapsenlapsi vilahti pariin kertaan Falconissa, Billy Maximoff WandaVisionissa ja Cassie Lang on esiintynyt ainakin kolmessa elokuvassa. Alkaako Marvel hiljalleen varautumaan sukupolven muutokseen vai tuodaanko nuoret sankarit värittämään tulevia elokuvia veteraanien rinnalle? Vain aika näyttää. Joka tapauksessa energinen Hailee Steinfeld istuu rooliinsa moitteettomasti, ja yhteistyö ei-niin-räiskyvän Jeremy Rennerin kanssa tarjoaa useita hauskoja hetkiä jo parin episodin aikana. Pääseepä Hawkeye pehmomiekankin kanssa larppaamaan keskelle Keskuspuistoa. Jos Falconista uumoiltiin buddy cop -toimintakomediaa – tyylilajia, jossa kaksi erilaista päähahmoa päätyy yhdistämään voimansa – niin Hawkeye lunastaa sen lupauksen.

Lupaava alku

Joulun tunnelmaa ja Yksin kotona -henkeä yhdistelevä Hawkeye yllättää kepeällä rytmityksellä ja toimivalla käsikirjoituksella. Tasapainottelu fyysisen ja sanallisen huumorin sekä sarjakuvamaisen toiminnan välillä toimii, eikä päähahmojen motiiveja kyseenalaista missään vaiheessa. On kuitenkin hyvä muistaa, että sarjasta on vielä neljä jaksoa näkemättä, eikä juonen lopullisesta päämäärästä ole vasta kuin vihjeitä tarjolla. Alku lupaa kuitenkin hyvää.

Enpä olisi uskonut Kostajien tylsimmästä hahmosta.

Hawkeye alkaa kahden jakson voimin Disney+-palvelussa 24. marraskuuta.