Pantomiimi on kryptoniittia - arvostelussa VINK-lautapeli

Alias on ihan kiva peli promillen humalassa, koska kukaan kanssakilpailijoista ei muista kysyneensä samoja kysymyksiä edellisissä pippaloissa. Vuosien varrella sarjasta on väännetty tuhansia erilaisia versioita, mutta juju on aina sama: selitä sana kaverillesi ja toivo, että teillä synkkaa. Ja vaikka synkkaisikin, nallekarkit eivät mene aina tasan. Huono tuuri arpoo veikattavaksi outoja sanaparsia, ja urpo ystäväsi takeltelee maailman helpoimpien sanojen kanssa.

Onneksi Aliakselle on nykyään myös vaihtoehtoja. VINK-niminen keksintö yhdistää nimittäin neljä jännittävää visailua yhdeksi, jolloin myös joukkueen lahjattomin piirtäjä pääsee vetelemään viivoja paperille.

Paikoillanne, valmiit, selitä

Aluksi arvotaan joukkueet. Maija ei halua olla samassa joukkueessa kuin Juuso, koska he häviävät aina. Lasi sangriaa lieventää tiimien jakoa, ja kaikkien helpotukseksi tytöt saavat lyödä viisaat päänsä yhteen. Joukkueet jakautuvat mustaan ja valkoiseen leiriin. Valkoiset aloittavat.

Laudalla on kolme lappusta, joissa lukee piirrä, selitä ja näyttele. Pinkassa laudan vieressä makaa lisäksi yksi hyräile-lappu. Näyttele-lappu katoaa nopeasti mimmien käsiin, mikä saa heidät parkaisemaan ilosta. Tiimalasi lyödään käyntiin ja tytöt aloittavat pantomiimin. Arvattavia sanoja on yhteensä viisi, joiden lisäksi lapun yläkulmassa on punaisella merkitty kielletty asia. Sen möläyttäessään joukkue menettää välittömästi kaksi pistettä. Tytöt väistävät taitavasti ansan, mutta yksi sana jää arvaamatta.

Jätkät saavat anastaa pisteen itselleen. Harmillisesti pojat kailottavat kielletyn asian ilmoille, mikä palauttaa heidät kaksi askelta takaisin lähtöruutua kohden. Tästä ei voi syyttää ketään muuta kuin Juusoa.

Nyt se hauskuus vasta alkaa

Pistetilanne on edennyt siihen pisteeseen, että toinen joukkueista saapuu viimeiselle etapille. Pätkä erottuu laudasta mustalla värillä, ja alueelle joutuessaan vastatiimi saa päättää, minkä kortin vuorossa oleva porukka nostaa laudalta. Korttien neljässä teemassa on mukavasti vaihtelua, eikä piirtämään joutuminenkaan usein haittaa.

Aliaksessa nostetaan uusia kortteja sitä mukaa, kun selitettävä sana löytyy. VINKissä edetään yksi kortti kerrallaan, jolloin vuoron aikana ei ole mahdollista liikkua kuin viisi askelta eteenpäin. Bonusaskeleen voi ansaita ainoastaan, jos toinen joukkue ei onnistu selittämään sanoja kunnialla.

Kortteja ei myöskään vain nostella pinkasta, vaan tiketit makaavat pyörivällä pelilaudalla. Lisämaustetta tuo mustan nuolen osoittama kortti, joka on pakko nostaa. Pakotuksesta on onneksi hyötyä, sillä siitä saa automaattisesti yhden lisäpisteen. Myös turkoosin värisestä nuolesta saa lisäpisteitä, mutta sitä ei ole pakko nostaa.

Hauskoja tilanteita syntyy hyräilystä ja näyttelemisestä. Hyräily ei ole pakollista, ja sen saa korvata viheltelyllä tai lallattelulla. Näyttely sen sijaan on pääasiassa vain pantomiimia. Kummassakaan tyylissä ei sallita mitään muita vinkkejä. Sääntöjen rikkomisesta seuraa miinuspisteitä. Ja jokainen todellakin muistaa kaverin tekemät virheet.

Hei sä tiedät tän, tää on helppo!

Vinkattavat sanat ovat suhteellisen helppoja, mutta välillä vastaan tulee asioita, joita on aivan mahdoton näytellä tai hyräillä. Moni tuttu biisi kuulostaa omassa päässä yksinkertaiselta, mutta suusta ulos tullessaan lopputulos saattaa olla mitä tahansa maan ja taivaan väliltä. Edes kokenut muusikko ei aina saa ideasta kiinni. Kortteja on pakassa silmämääräisesti noin 200, joten mahdollisuus todella vaikeisiin yksilöihin on pieni. VINK tarjoaakin sopivasti haastetta, mutta se ei pakota kaivamaan Googlea myöhemmin esiin. Se soveltuu loistavasti illanistujaisiin – oli sitten promillen humalassa tai ei. En näe syytä, miksi joku vielä valitsisi Aliaksen, kun VINK vie homman nextille levelille.