: Crowns and Pawns: Kingdom of Deceitissa tutustutaan Liettuan menneisyyteen ja KGB:n roistoihin

Pelinkehityksen maailmanmestaruuskisat 2020 -artikkelisarja esittelee GDWC:n kilpailijoita ja tarinoita tiimien sekä pelien takana.

Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit

Tag of Joy osallistui Pelinkehityksen maailmanmestaruuskilpailuihin eurooppalaisella mysteeriseikkailullaan Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit

Tag of Joy on palkintojakin voittanut indiestudio, joka on toiminut pelialalla kahdeksan vuotta. AR-hirviötaistelunimikkeen julkaistuaan tiimi siirtyi työskentelemään ensimmäisen PC-pelinsä pariin.

"Jokaisessa luomassamme pelissä etsimme aina ainutlaatuisia tapoja innovoida ja parantaa pelikokemusta", Tag of Joyn Mingailė Striaukaitė sanoo.

Tiimin jäsenten rakkaus kotimaahana Liettuan historiaa kohtaan yhdistettynä heidän aikaisempaan kehittämiskokemukseensa toimi lähtökohtana oman tarinapelin rakentamiselle. Tavoitteena on luoda tuore ilme klassiselle pelilajille.

"Meillä on aina ollut heikko kohta kerronnallisille peleille, ja tiimimme johtaja oli itse asiassa Broken Sword 2.5:n taiteellinen johtaja", Mingailė kertoo.

Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit syntyi kiehtovien historiallisten faktojen ympärille. Liettuan menneisyydestä ammentava peli kertoo tarinaa chicagolaisesta Mildasta, joka vastaanottaa yllättäen liettualaisen isoisänsä testamentin. Maallisen omaisuuden lisäksi Mildasta tulee historiallisen salaisuuden vartija.

"Legendaariset tarinat Liettuan suuriruhtinaskunnasta, KGB:n roistomaisesta haarasta ja paljon muuta odottavat sinua pelissä", Mingailė raottaa seikkailun juonta.

Monet tapahtumapaikat perustuvat tosielämän kohteisiin, joten Tag of Joy sai myös tilaisuuden esitellä kotimaansa kauneutta tarinankerronnan siivittämänä. Crowns and Pawnsista haluttiin luoda nimike, joka vetoaisi niin perinteisten seikkailupelien rakastajiin kuin laajempaankin yleisöön.

"Päätimme uudistaa tyylilajia ominaisuuksilla, kuten hahmojen räätälöinnillä, haarautuvilla vuoropuheluilla ja kaikenlaisilla arvoituksilla, joita kaikki rakastavat", Mingailė toteaa,

Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit on tarkoitus julkaista tänä vuonna Steamissa ja konsoleilla. Tag of Joylla on jo ideoita ja suunnitelmia tulevaisuuden sekä uusien pelien varalle.

"Tulevaisuudessa toivomme kasvavamme tiiminä ja luovamme edelleen ainutlaatuisia pelikokemuksia ihmisille ympäri maailmaa", Mingailė toteaa.