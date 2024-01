PlayStation Access -ohjain antaa uutta toivoa esteettömämmälle pelaamiselle

PlayStation Access -ohjain on merkittävä edistysaskel pelaamisen esteettömyydessä, ja sen myönteinen vaikutus vammaisten pelaajien yhteisöön ei voi jäädä huomaamatta. Pelaamisen inklusiivisuudelle on asetettu uusi standardi.

PlayStation 5:lle kehitetyssä Sonyn Access-ohjaimessa on joitain yhtäläisyyksiä Xbox Adaptive -ohjaimeen, mutta Microsoftin tuotteesta poiketen se on suunniteltu täydelliseksi ohjainratkaisuksi, joka ei tarvitse ulkoisia syöttölaitteita. Kokonaisuutta pyörittää ohjaimen oma saavutettavuusohjelmisto, joka onkin koko laitteen sydän.

PlayStation Access -ohjain on käänteentekevä liikuntarajoitteisille pelaajille, sillä sen ergonominen ja intuitiivinen suunnittelu parantaa motorista saavutettavuutta melkoisen ainutlaatuisella tavalla. DualSense-ohjaimen epäergonomisemman luonteen vuoksi jotkut vammaiset pelaajat eivät ole voineet kokea PlayStation 5 -pelejä lainkaan. Access-ohjaimen julkaisun myötä laajempi joukko voi vihdoin nauttia Sonyn yksinoikeuspeleistä. Pyöreä muotoilu ei kuitenkaan sovi niille vammaisille pelaajille, joilla on esimerkiksi pienet kädet (allekirjoittaneella oli ajoittain vaikeuksia tämän suhteen), surkastuneet kädet tai hyvin rajoittunut ulottuvuus.

Sonyn harkittu lähestymistapa ulottuu myös Access-ohjaimen pakkauksen suunnitteluun. Laatikon saa kohtalaisen vaivattomasti auki yhdellä kädellä, osin jopa vain yhtä sormea käyttäen. Tämä on erityisen arvokasta niille pelaajille, joilla on fyysisiä rajoitteita. Laatikossa tulee mukana useita erilaisia näppäinhattuja, kuten tavallista litteämpi hattu, korkeareunainen hattu ja tuplapitkä hattu, jolla kaksi nappia voidaan yhdistää toisiinsa. Näppäinhattujen vaihtaminen on simppeli prosessi: lukitussalpa avautuu painamalla matalavastuksellista painiketta, ja sisällä olevat magneetit ohjaavat uuden hatut oikealle paikalle.

Mukana on lisäksi kolme erilaista ohjaussauvaa, jotka on niin ikään helppo vaihtaa. Pelikokoonpanoon voi liittää lisäpainikkeita, erikoisliipaisinkytkimiä ja muita yhteensopivia avustavia lisävarusteita Access-ohjaimen neljän 3,5 mm:n laajennusportin kautta. Näiden määrittäminen tapahtuu PS5-asetusten kautta.

Selkeää panostusta kognitiiviseen saavutettavuuteen

Kokonaisintuitiivisuuden lisäksi painikkeet on sijoitettu loogisesti, mikä tekee ohjaimesta helppokäyttöisen ja antaa pelaajan keskittyä itse pelikokemukseen monimutkaisen erikoisohjaimen kanssa kamppailun sijasta. Mahdollisuus mukauttaa painikkeiden toimintoja on kattava. Napit ovat suhteellisen keveitä painaa, mutta tuntuma säilyy silti napakkana. Valitettavasti profiilinappula kuitenkin vaatii melko voimakkaan painalluksen, joka tuottaa ongelmia esimerkiksi lihasrappeumasta tai reuman pahenemisvaiheesta kärsiville.

Pyöreän ohjaimen voi myös asettaa eteensä syliin tai pöydälle haluamassaan kulmassa, jolloin helppokäyttöisyys korostuu yksilölle entisestään. Pyörätuolikiinnitysmahdollisuudet hoituvat neljän eri liitäntäkohdan avulla.

Access-softa on vertaansa vailla

Ohjattu Access-ohjaimen määritys on yksinkertainen ja helppo seurata. Se opastaa näppärästi painikkeiden toimintojen kartoittamisessa, ohjaussauvan herkkyyden säätämisessä, ohjaimen suuntauksen asettamisessa ja mahdollisen toisen Access-ohjaimen lisäämisessä. Tässäkin plussaa saavutettavuudesta ja oppia monille muille softavalmistajille.

Mikä tahansa painike voidaan asettaa vaihtokytkimeksi (toggle), joka mahdollistaa vaihtamisen painettuna pidetyn ja säilytetyn asennon välillä. Tämä sopii mainiosti toimintoihin, jotka edellyttävät pitkää napin pohjassapitoa, kuten joissain juoksutilanteissa. Kaksi samanaikaista ohjaimen syötettä voidaan liittää yhteen painikkeeseen, mikä on hyödyllistä, kun samanaikaisia painalluksia vaaditaan runsain määrin.

Mukautettuja ohjainprofiileja voi tallentaa jopa kolme, ja niitä on helppo selata pelaamisen aikana painamalla profiilipainiketta. Itse asetin yhden räiskintäpeleille (Rainbow Six Siege, Apex, Overwatch 2) ja toisen Marvel's Spider-Man 2:n tyylisille seikkailuille.

Miinuksena on mainittava se ikävä tosiasia, että Access-ohjain ei tue luonnostaan haptisia ominaisuuksia tai kosketuslevyä. Tämä pakottaa pelaajat käyttämään DualSense-ohjainta edellä mainittuihin, kuten kosketuslevyn pyyhkäisyyn. Tämän vuoksi Access-ohjaimen toiminnot ovat rajalliset niille pelaajille, jotka eivät voi syystä tai toisesta käyttää DualSense-ohjainta.

Kohti moninaisempaa pelaamisen tulevaisuutta

Vammaisena pelaajana arvostan suuresti PlayStation Access -ohjaimen helppokäyttöisyyttä, mikä tekee sen käytöstä vaivatonta ja niin sanotusti normaalin tuntuista. Muotoilu vähentää lihasjännitystä ja mahdollistaa pitemmätkin pelisessiot ilman ylimääräistä niveliin heti kohdistuvaa kuormaa. Autisminkirjolaisellekin ohjain tuntuu valtavan luonnolliselta käyttää, nappien kartoittaminen itselle sopivaksi kokonaisuudeksi auttaa suunnattomasti.

On selvää, että Sony on harkinnut huolellisesti jokaista yksityiskohtaa Access-ohjaimen suunnittelussa ja pakkauksessa, mikä tekee siitä poikkeuksellisen esteettömän vaihtoehdon. Sony Access -ohjain ei ainoastaan tarjoa hyvää pelikokemusta, vaan se myös avaa ovia monille pelaajille, joille esteettömyys tai sen puute on tähän asti ollut todella suuri haaste. Vielä on kuitenkin parannettavaa, mutta oikea suunta on jo ehdottomasti otettu.

