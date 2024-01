ThunderX3 Core Modern -pelituoli turvaa selustasi, kirjaimellisesti

ThunderX3 Core Modern -pelituoli on kuin työpistetuolien jämäkkä vaahtokarkki – pehmeä, tukeva ja odottamattoman ihana. Uskomattoman monipuolinen, muttei mitään rakettitiedettä. Vain vanhaa kunnon käyttömukavuutta, jota on hyvin vaikea päihittää.

Ensinnäkin, ThunderX3 Core Modernin ergonomia on kuin isoäitisi kallisarvoinen halaus – juuri oikeanlainen. Toiseksi, tuolissa on luonnollinen selän kaari, joka on fysiatrinen unelmien täyttymys. En aio mennä tylsään (vaikkakin tärkeään) selkärangan linjaus -jargoniin, vaan kehua reilusti tätä pelituolia, joka tekee vihdoin pidemmästäkin istumisesta kivutonta.

Allekirjoittaneella on lukuisia ongelmia hypermobiilin Ehlers-Danlos-oireyhtymän vuoksi. Muun muassa SI-nivel (lantion molemmin puolin sijaitseva iso nivel) ärtyy istuessa todella herkästi ja aiheuttaa laajaa säteilevää kipua koko kehoon. Olkapäiden ja rintarangan ongelmat ovat ikävä lisälukunsa. Lukuisat leikkaukset ja arpien liikakasvu aiheuttavat myös kiputiloja, joten on varmaan sanomattakin selvää, että ergonomia näyttelee minulle valtavan isoa roolia valitessa toimisto- ja pelivarusteita. Istumatyötä etänä täyspäiväisesti tekevänä ja PC-pelaamista harrastavana etsin pitkään itselleni sopivaa tuolia. Omat haasteensa ovat tuoneet pituuteni (160cm) ja monipuolisten säätömahdollisuuksien pakottava tarve.

ThunderX3 Core Modern -pelituoli tuntui heti pakasta vedettynä jotenkin todella lupaavalta. Ja nyt kahden kuukauden lähes päivittäisen käytön jälkeen olen varma siitä, että minulle sopiva tuoli on nyt tässä. Kiputiloissa etenkin alaselän, niskan ja rintarangan alueella on tapahtunut helpotusta, joka on edelleen auttanut etenemään fysioterapiassa yhä tehokkaampiin harjoitteisiin. Voitto-voitto!

Säätöminaisuudet ovat ThunderX3 Core Modern -pelituolin äänettömiä sankareita. Säädettävät käsinojat edustavat minulle yleismukavuuden sveitsiläistä linkkuveistä, sillä kyynärpäille sopivan kohdan löytäminen on helppoa yksinkertaisten, mutta monipuolisten säätelymahdollisuuksien ansiosta. Selkänojan kallistusmekanismi puolestaan on pehmeä kuin voi – taaksepäin voi nojautua ilman, että tuntee vaarantavan henkensä.

Ei puhuta kaapelihallinnasta, vaan keskitytään kovassa käytössä olleeseen tuoliin kuvassa.

Jalkatuki sopii myös käsien tueksi ohjainta käytettäessä.

Tuolin mukana tulee myös käsittämättömän näppärä ja miellyttävän tuntuinen jalkatuki, joka on lisäksi helppo pitää puhtaana. Koko tuoli on verhoiltu keinonahalla, jota yleensä kartan, mutta tässä tapauksessa sekin on valehtelematta laadukasta. Edes kahden kissan vallaton kiipeily ei ole tehnyt jälkiä pintaan. Niskatyynyssä on hengittävä kangaspinta, joka tuntuu supermukavalta ponnarin alla. Ja mikä olennaisinta, tuolia voi kallistella sekä nostella ja laskea suuntaan jos toiseenkin. Omalle kropalle löytyy testailemalla juuri täydellinen asento, jota voi muutella lennosta tarvittaessa. Istuinsyvyyden säätö on loistavaakin loistavampi lisä.

Yhteenvetona todettakoon, että ThunderX3 Core Modern -pelituoli on peli- ja työympäristöni todellinen MVP. Ei turhia kelloja ja pillejä – vain vankka, monipuolinen ja luotettava tuoli, joka kirjaimellisesti suojaa selustani. Jos etsit tuolia, joka ottaa mukavuuden yhtä vakavasti kuin ergonomisen pelaamisen tai työskentelyn, tässäpä se on!

Tekniset tiedot:

Yleistä

Malli: CORE MODERN

Suositeltu istujan maksimipaino: 150 kg

Rungon tyyppi: Teräs

Pinnan materiaalit: Keinonahka, punottu kangas

Sisämateriaalit: Muovautuva vaahto, latex-vaahto

Pohjan koko & tyyppi: Alumiini, 350 mm

Renkaiden koko & materiaali: 75 mm / PU Naarmunkestävä

Kaasujousen luokka & liikerata: BIFMA-testattu luokitus 4, maks. 80/100 mm

Ristiselän tuki: CORE.RDY 360 TECH

Mekanismityyppi: SYNC6, monisäädettävä

Kallistustyyppi: Synkroninen kallistus, eteenpäin kallistus

Lukitus: Useita kulmia

Säädettävät käsinojat: 4D pehmustein, lukittavat

Säädettävä istuin: 2-in-1 ylös & alas, eteen & taakse

Jalkatuki: 3-in-1 Monikäyttöinen jalkatuki

Päätuki: Muistivaahto, ylös & alas säädettävä, 2-in-1 niska- & sivutuki

Mitat:

Istuimen korkeus: 134 - 144 cm

Selkänojan leveys: 59 cm

Selkänojan pituus: 91 cm

Istuimen leveys: 55 cm

Istuimen syvyys: 48 - 55 cm

Istuimen paksuus: 12 cm

Istumakorkeus lattiasta: 46 - 56 cm

Käsinojien leveys: 68 - 72 cm

Käsinojien korkeus lattiasta: 66 - 83 cm

Pohjan leveys: 70 cm

Hintaa ThunderX3 Core Modern -pelituolilla on 429,90 euroa.