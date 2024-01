"Turvallinen työkulttuuri ja olot luovat pohjan tulevaisuudelle" – haastattelussa Ubisoft RedLynxin toimitusjohtaja Celine Pasula

KonsoliFIN kävi Ubisoft Redlynxin toimistolla Helsingissä juttelemassa toimitusjohtaja Celine Pasulan kanssa heidän mobiilipelistä Gwen’s Getaway sekä siitä, minkälainen ympäristö luo hyvän työpaikan.

Kotoista rakentelua Helsingissä

On perjantai-ilta. Viikko ja vuosi ovat molemmat lähenemässä loppuaan. Tästä huolimatta Ubisoft Redlynxin studiolla käy hiljainen, mutta tiivis hälinä.

Suljettujen ovien taakse en kuitenkaan pääse näkemään. Mitä ikinä heillä onkaan työn alla, jää salaisuudeksi tulevaisuutta varten.

”Pidetään sinut vielä jännityksessä”, Celine Pasula vastaa hymyillen jokaiseen yritykseeni tiedustella, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ainakin pelien suhteen.

Pasulalla on nimittäin tulevaisuus mielessä päivittäin. Aloitettuaan Ubisoft Redlynxillä toimitusjohtajana vuonna 2021, hän on luotsannut studiota kohti inklusiivisempaa huomista, sekä irtautunut odotuksista, joita huomaamatta kertyy hittipelien tekijöiden harteille.

Tästä näkyvin esimerkki on syksyllä julkaistu mobiilipeli Gwen’s Getaway, joka kotoisasti yhdistelee rakentelua ja pulmapeliä yhteen. Sen pelaaminen tuntuu suorastaan terapeuttiselta, ja jokainen osa-alue hehkuu kiltteyttä.

Tämä ei voisi olla kauempana Redlynxin tunnetuimmasta pelistä, Trialsista, joka kuuluu pikemminkin "hampaat irvessä eteenpäin" -lajityyppiin. Vaikeasta moottoripyörällä tasapainoilusta kehkeytyi maailmanlaajuinen hitti sen hillittömän adrenaliinitarjonnan vuoksi.

En voi olla miettimättä ääneen, että oliko suunnanmuutos vaikea? Luulisi, että tutusta siirtyminen uuteen voisi myös suututtaa vanhoja faneja.

”On todella hankalaa tehdä peli, josta kaikki pitävät. On parempi olla totuudenmukaisia sille yleisölle, joille me haluamme luoda kokemuksia”, Pasula toteaa ja miettii hetken.

”Se kaikki johtaa diversiteettiin. Nykyään on niin paljon erilaisia pelaajia”, hän jatkaa.

”15 vuodessa kaikki on muuttunut paljon. Mobiilipelaaminen varsinkin oli silloin todella eri näköistä. Nykyään kaikki ovat pelaajia. Kyse on enemmänkin siitä, mitä he pelaavat ja minkälaisia kokemuksia halutaan tuoda yleisölle. Meille se tarkoittaa niitä, jotka rikastuttavat pelaajien elämää.”

Pasula korostaa, että uuden pelin luominen ei synny hetkessä.

”Se on iteratiivinen prosessi, joka kehittyy jatkuvasti. Meillä on kuitenkin se kantava ajatus, että haluamme olla siellä, missä pelaajatkin ovat. Se tarkoittaa, että ensin tunnistamme yleisömme, eli mihin peli sopii, ja lähdemme siitä miettimään kokonaisuutta. Tällä tavoin mekin voimme laajentaa yleisöämme ja löytää uutta pelaajakuntaa.”

Gwen’s Getaway on erilainen peli myös siksi, että se on budjetiltaan pieni ja tyyliltään kokeilevampi, kuin muut Ubisoftin tai sen sisaryhtiöiden tuotokset. Se ei myöskään perustu valmiiseen sarjaan, vaan on oma uusi juttunsa. Kun kysyn Pasulalta, minkälaisena hän näkee tulevaisuuden, jossa pahimmassa tapauksessa budjettien nousut johtavat entistä perinteisempiin julkaisuihin, jotka eivät ota riskejä.

”Markkinat kasvavat aina ja pelaajamäärät siinä mukana. Innovaatiolle on aina tilaa ja tilaisuuksia tehdä näitä projekteja kyllä löytyy, ne pitää vain löytää”, Pasula kertoo.

Kohti valoisampaa huomista

Keskustelu kääntyy nopeasti viime vuotta varjostaneeseen aiheeseen. Pelialan työntekijöille 2023 oli äärimmäisen ahdistava ja raskas vuosi, jonka aikana yli 11 000 maailmanlaajuista ammattilaista menetti työpaikkansa. Vaikka vuosi 2024 on vasta alussa, jo nyt useampi kehittäjä ja julkaisija on ilmoittanut tulevista irtisanomisista.

Tilanteesta huolimatta ilmapiiri Redlynxin studiolla on iloinen. Reilu 150-päinen studio on Ubisoftin lailla pysynyt poissa suurista irtisanomisista. Maailmanlaajuisesti yhtiön nimissä työskentelee yli 20 000 ihmistä.

Miten Redlynx varmistaa, että työntekijöillä on turvallinen olo näin epävarmassa tilanteessa, joka alalla vallitsee?

Vastaus tulee hetkessä: ”Kaiken perusta on psykologinen työturvallisuus.”

”Se lähtee siitä, että keskustellaan ja löydetään ne raamit, mitkä ovat meidän arvot ja yhteiset pelisäännöt yrityksessä. Niiden kanssa käydään läpi, mitä diversiteetti ja inklusiivisuus tarkoittaa. Me olemme yksi iso firma. Me tehdään tosi läheisesti toisten yritysten kanssa työtä, eli nämä arvot ovat samat kaikkialla. Mitä enemmän ihmisiä työskentelee yhdessä, niin sitä enemmän se vaatii ympäristöltä. Se turvallisuus tulee siis kommunikaatiosta. Jos se ei ole kunnossa, niin sen päälle ei voi rakentaa. Ne ovat todella tärkeitä asioita meille.”

Mutta miltä nämä asiat näyttävät käytännössä?

”Valinnoilta. Ei riitä, että joka vuosi katsotaan arvot, niistä pitää puhua päivittäin. Sen takia meillä on Global Research Group Ubisoftin kanssa. Siellä jatkuvasti katsotaan, että teemme oikeita juttuja. Pitää olla punainen lanka, että sitä kehitetään konkreettisesti ja systemaattisesti. Avoimuus ja rehellisyys arvoista, sekä yhteisistä pelisäännöistä on todella tärkeää. Työntekijöiden palaute ja mahdollisuus reflektoida niiden pohjalta on myös arvokasta. Meidän pitää antaa tilaa, että ihminen uskaltaa oppia. Näitä oppeja eikä turvallisuutta tule ilman sitä pohjaa.”

Pasula korostaa kokonaiskuvan näkemistä johtamisessaan.

”Minulle tämä on tiimityötä. Pelit, joita Ubisoft julkaisee, ei voi tehdä yksin. Eli pitää nähdä paljon myös yhden ihmisen ohi, miten tiimi kehittyy.”

Ajaudumme takaisin puhumaan tulevasta. Tällä hetkellä Redlynx on Gwen’s Getawayn ohella tukemassa useamman isomman julkaisun tuotantoa. Näitä projekteja ovat esimerkiksi monialustajulkaisu Ubisoft Scalar, Tom Clancy’s The Division Heartland, sekä Massive Entertainmentin Star Wars Outlaws.

Pienelle kotimaiselle studiolle se on merkittävä saavutus. Pasula korostaa, että siitä käy myös kiittäminen yhdistymistä Ubisoftin kanssa.

”On hienoa, että olemme mukana näissä. Olemme kuitenkin pieni studio, mahdollisuus päästä mukaan muiden kanssa näin tärkeisiin projekteihin on mahdollista tämän rakenteen vuoksi.”

Odotukset ovat tulevaisuuden suhteen kovat, mutta Pasula pysyy optimistisena. Ennen lähtöäni kysyn vielä, mitä hän itse toivoo tulevalta?

”Haluan lisää kommentteja siitä, että pelaajat pitivät pelistämme ja heille tulee olo, että heitä on kuunneltu. Se lämmittää omaa mieltä. Se yhdistettynä hyvään työkulttuuriin ja työoloihin on juuri sitä, mihin tähtäämme päivittäin.”