PlayStation VR2 johtaa vuoden 2023 luetuimpien artikkelien kärkikymmenikköä, The Last of Us -sarjaa ja ihania hanureita unohtamatta

On aika niputtaa vuosi 2023 pakettiin myös suosituimpien artikkeleidensa osalta.

Vuosi 2023 starttaili helmikuun pakkasten aikaan julkaistun PlayStation VR2:n merkeissä. Sonyn näkemys virtuaalitodellisuudesta luonnollisesti kiinnosti tuolloin lukijoita, mutta sittemmin laite tuntuu jääneen pelimedioissa harmittavan vähälle huomiolle. Esimerkiksi KonsoliFINin arvostelutietokannasta ei järin montaa PlayStation VR2 -nimikettä tunnu löytyvän.

TOP 10 -listan kakkosena seuraa näin pelaajan näkökulmasta vuoden ehdottomasti kovin televisiosarjatapaus The Last of Us, josta Petri Leskinen ei kehuista huolimatta tuntunut olevan mitenkään erityisen liekeissä. Niin se vain lopulta tuli ja tuntui vakuuttavan lähes kaikki, niin peliä tahkonneet kuin sen kokemattomatkin.

Artikkelipuolella voi pureutua lähes aiheeseen kuin aiheeseen, osoittaa uuttera ja vaikka puhtaanvalkoisten tapettien lukemattomista värisävyistäkin tekstejä naputteleva Petri Kataja. Kymmenen suosituimman artikkelin joukkoon mahtuu esimerkiksi spekulointia Nintendon tulevista pelielokuvista, toiveita Final Fantasy VII Rebirthin tiimoilta sekä tietysti ne videopelikappaleiden parhaat hanurit. Oi kyllä, parhaat hanurit.

Pettymykset näemmä kiinnostavat lukijoita myös suuresti, nappaahan listan viimeisen paikan vasta jokunen päivä ennen vuodenvaihdetta julkaistu teksti vuoden kovimmista pettymyksistä.

Alla vielä listattuna kymmenen suosituinta artikkelia vuodelta 2023, suosituimmuusjärjestyksessä tietenkin: