Seikkailu, jolla on myös oikea sanoma – ennakossa Under the Waves

Ranskalaisen Parallel Studion tuleva Under the Waves vie pelaajan tutkimuslaitokselle valtameren syvyyksiin. Lyhyen pelitestin lisäksi pääsimme keskustelemaan itse nimikkeestä ja sen taustoista teoksen ohjaajan kanssa.

Kohti syvyyksiä

Noin puolituntinen demo keskittyi pelin alkuun. Sukelluspukuun pukeutunut päähenkilö valmistautuu siirtymään kohti tulevaa sijoituspaikkaansa, merenpohjassa sijaitsevaa tutkimuslaitosta. Seuraavat päivät Stan viettää ypöyksin pinnan alla tutkien mereneläviä sekä luonnonilmiöitä ja hoitaen tarvittavia korjaustoimenpiteitä. Hiljainen ympäristö ei tosin päästä karkuun sisäiseltä myllerrykseltä taikka siviilielämän haasteilta.

Pinnan alla pelaajaa halaa rauhallisuus. Liikkeet ovat hitaita, ilmakuplat nousevat mutkitellen pintaan, ja merenelävät uiskentelevat kohti tuntematonta. Tiimi on onnistunut mallintamaan komeasti eteerisen tunnelman, joka syvyyksissä vallitsee. Stan pystyy kävelemään huoltotasoja pitkin, mutta tarvittaessa puku sallii myös uimisen. Tutkittavat ja kerättävät esineet ovat merkitty selkeästi ruudulle – ja tutkimiseen kannustetaankin, kunhan muistaa pitää happitasonsa elinkelpoisena. Takaapäin kuvattu teos muistuttaa tietyllä tapaa Dead Spacea, toki ilman kuolettavia monstereita ja painostavaa ilmapiiriä. Valtamerillä ja avaruudella on paljon samaa mystistä tunnelmaa. Loputtomalta tuntuvassa pimeydessä on jotakin kiehtovaa ja arvaamatonta.

Tutkimuslaitos koostuu muutamasta huoneesta, joissa hoidetaan niin päivittäisiä rutiineja kuin myös työn vaativia tehtäviä. Käytössä on myös pienoissukellusvene, jota käytetään lähialueiden kartoittamiseen. Aluksen valot leikkaavat pimeyttä, ja apuna on myös eräänlainen skanneri, jonka avulla suunnistaminen onnistuu helpommin. Alussa tutustutaan kontrolleihin selkeiden tehtävien kautta ja ylipäätänsä esitellään perustoiminnot. Under the Waves tavoittaa välittömästi hienon tunnelman, jota rytmitetään radiokeskusteluilla.

Tärkeällä asialla

Merten- ja luonnonsuojeluun keskittyvä SurfRider Foundationin sanoma on vahvasti pelissä läsnä. Pelaaja pystyy omilla päätöksillään tekemään pieniä ratkaisuja, joiden toivotaan kantavan myös virtuaalimaailman ulkopuolelle. Esimerkiksi käytetyn soihdun jättäminen aaltojen vietäväksi lisää luonnonvesien muovikuormaa ja saastuttaa niin eläimien kuin ihmisten elinympäristöä.

– Teimme aiemmin yhteistyötä We Forest -järjestön kanssa Eggo-projektimme parissa. Se oli tapa ankkuroida peli todellisuuteen – ja toisin päin – joten halusimme myös Under The Wavesin tapauksessa tuoda keskustelun ekologisuudesta mukaan. Löysimme hyvin varhaisessa kehitysvaiheessa SurfRiderin kanssa yhteisen sävelen, kertoo ohjaaja Ronan Coiffec pelialalla harvinaislaatuisesta yhteistyöstä.

Pienelle indiestudiolle Quantic Dreamin tapainen tunnettu julkaisija avasi monia ovia, jotka muuten olisivat pysyneet suljettuna. Onpa David Cagekin ollut auttamassa käsikirjoituksen kanssa.

– Quantic Dream tarjosi meille erittäin tärkeitä resursseja ja työkaluja aina liikekaappaustyökaluista äänitysstudioon. Pääsimme myös hyödyntämään studion laajaa ammattitaitoa valaistuksen, animaation ja muiden osa-alueiden puitteissa.

Menneisyyden haamut

Varsinkin tunnelmallinen musiikki ja omaleimainen, retrohenkinen taidetyyli tekivät lyhyen testisession aikana vaikutuksen. Vedenalainen maailma näyttäytyy eteerisenä, mutta kuitenkin pelottavana paikkana. Mutta miten studio päätyi sijoittamaan tarinan vaihtoehtoiselle 1970-luvulle?

– Nimike kertoo nostalgiasta, menneisyydestä ja muistoista. Oli tärkeää sijoittaa peli lohduttavaan, nostalgiseen aikakauteen. Jacques Cousteaun dokumentit jättivät pysyvän jäljen meihin nuorena – ja merimiehen lapsena pääsin itsekin tutustumaan laivoihin, joilla isäni työskenteli.

– Tyypillisellä 70- ja 80-lukujen tyylillä on jälki kaikessa, ja valintamme osoittautui hyväksi, sillä Under the Wavesin uniikki taidetyyli erottuu joukosta. Orgaaniset asiat esitetään tyylitellyllä tavalla sekä lämpimillä sävyillä, kun taas kaikki ihmisten luomat rakenteet ja koneet renderoidaan realistisen kylmillä väreillä.

Tarinavetoinen seikkailu päästää pelaajan ratkomaan yksinkertaisia pulmia, tutkimaan paikkoja, ja onpa kuoleminenkin mahdollista esimerkiksi hapen loppuessa. Demon perusteella nimike ei ole kuitenkaan perinteinen kävelysimulaattori, vaikka tapahtumat nojaavat vahvasti käsikirjoitettuihin käänteisiin.

– Under the Waves on pääasiassa juonikeskeinen teos, jossa päivät toimivat rytmittävinä kappaleina. Stanin tarina aukeaa hiljalleen pelin edetessä, mutta halusimme tarjota myös parhaan sekoituksen tutkimista ja narratiivia.

– Ympäristöjen tutkiminen palkitsee, sillä pelaaja saattaa löytää kauniita paikkoja, kohdata villejä luonnonkappaleita, kerätä esineitä sekä parantaa Stanin kykyjä. Toisaalta pelaaja tutustuu myös hänen taustoihinsa keskustellessaan radiolla vaimonsa ja pomonsa kanssa. Tarinan edetessä Stan uppoutuu syvemmälle ja syvemmälle meren sekä hulluutensa vietäväksi.

Lupauksia herättävä alku

Hulluudesta saatiinkin pieni maistiainen ensimmäisen päivän päättävässä unikohtauksessa, jossa Stan vaeltaa vesimassojen valtaamalla asutuksella, kalojen parveillessa ympärillä. Yksinäisyys sekä päähenkilön yksityiselämän haasteet ja myllerrykset nousevat teemaksi eristäytyneessä vedenalaisessa ympäristössä. Under the Waves vaikuttaa lupaavalta lisältä tarinavetoisten seikkailupelien joukkoon, ja mikä tärkeintä, se ujuttaa myös ripauksen oikeaa sanomaa ja valistusta viihteen keskelle. Hatunnoston arvoinen teko.

Under the Waves julkaistaan PC:lle, PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Onelle ja Xbox Series S|X:lle määrittelemättömänä ajankohtana – mahdollisesti kuitenkin jo vuonna 2023.