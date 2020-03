: Tarkkasilmäiset ja kenttäeditoreja halajavat, pitäkäähän Hidden Through Timea silmällä

Tätä tulevaa peliä et tiennyt kaipaavasi on juttusarja, joka esittelee lyhyesti kehitteillä olevia pelejä, joista toimituksemme jäsen on innostunut, kiinnostunut tai suoranaisen intopinkeänä.

Hidden Through Time on promotekstinsä mukaan "söpö piiloleikkipeli", jossa erilaisia objekteja sirotellaan läpi ihmiskunnan historian. Tarkemmin sanottuna pelaajan tehtävänä on etsiä ruudulle piilotettuja asioita ja hahmoja lukuisien muiden värikkäiden ja eläväisten objektien seasta. Tarpeeksi monen piilotetun kilkkeen löytäminen päästää seuraavan kentän pariin.

Mutta se, mikä tekee tästä tuotoksesta erilaisen kaikkiin muihin piilotettujen objektien peleihin verrattuna, on sen kenttäeditori. Pelaajat pääsevät nimittäin luomaan omia sillisalaattejaan, joista muut pelaajat ympäri maailman pääsevät etsimään yksityiskohtia.

Hidden Through Time saapuu Steamiin, Switchille, PlayStation 4:lle, Xbox Onelle ja iOS- sekä Android-laitteille. Kauaa ei nimikettä tarvitse odotella, sillä julkaisuajankohta on jo 12.3.

