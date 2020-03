Varsin viihdyttävää ja huokeaa pelattavaa koko perheelle

Olisipa joku koko perheelle sopiva peli, joka olisi paitsi hauska, myös huokeahintainen. Sellainen mukavan kasuaali ja selkeä peli kaikenikäisille.

Kappas, sellainen tuotoshan on juuri julkaistu. Hidden Through Time -nimen saanut teos on näet hauskaa viihdykettä, josta myös perheen pienimmät voivat nauttia. Eikä sitä ole hinnalla pilattu.

Kannattanee mainita näin alkuun, että hupi on tarjolla lähes jokaiselle alustalle PlayStation 4:stä Applen puhelimiin. Arviossamme on Nintendon Switch -versio.

Silmä käteen ja etsi

Crazy Monkey Studiosin uutukainen on promotekstinsä mukaan "söpö piiloleikkipeli", jossa erilaisia objekteja sirotellaan läpi ihmiskunnan historian. Tarkemmin sanottuna pelaajan tehtävänä on etsiä ruudulle piilotettuja asioita ja hahmoja lukuisien muiden värikkäiden ja eläväisten objektien seasta.

Kyseessä on siis kuin Where's Waldo? (suom. Missä Vallu?) -tyylinen peli, jossa vaaditaan enemmän tai vähemmän tarkkaa silmää. Jokaiseen kenttään on piilotettu tietty määrä asioita etsittäväksi, joista tarpeeksi monen löytäminen avaa tien seuraavaan koitokseen.

Ykkösviihdyke on tarinamoodi, jonka tarina-osa on hieman harhaanjohtava, sillä minkään sortin juonikuvioita ei ole. Tarjolla on 26 kappaletta kenttiä, joiden teemat etenevät kivikaudesta faaraoiden ja ritarien kautta villiin länteen. Ensimmäiset haasteet ovat helppoja vain muutamine etsittävine asioineen, mutta mittakaava, haaste ja bongattavien esineiden määrä kasvaa matkan varrella.

Kenttiä ei ole julkean montaa, ja koko tarinamoodin pystyy kokemaan noin viiteen tuntiin. Mutta hätä ei ole tämän näköinen, sillä lisää pelattavaa ja koettavaa on saatavilla netin kautta sekä luomalla itse omia kenttiä erillisen moodin avulla.

Eikö tässä vielä kaikki

Muista samantyylisistä piilotettujen asioiden ja henkilöiden peleistä Hidden Through Time erottuu pirteän ulkoasunsa lisäksi myös kenttäeditorillaan. Tämän pelimuodon avulla pelaajien on mahdollista luoda omia tuotoksiaan samoilla esineillä ja objekteilla, joilla tarinatilakin on kasattu. Tarjolla on hyvä määrä rakennuspalikoita, joita yhdistää eri teemoista. Ajatuksena editori on varsin mainio lisä, mutta harmillisesti toteutuksessa on jotain pielessä.

En nimittäin Switchillä päässyt sinuiksi kontrollien kanssa, etenkään kosketusnäytön kautta rakenneltaessa. Pelaajan tahto sekä tapahtumat ruudulla eivät helpolla käyneet yksi yhteen. Esimerkiksi esineiden kopioiminen oli haastavaa, eikä haluttua objektia ensin tupsahtanut näkyville lainkaan, mutta useamman yrityksen kuluttua niitä ilmestyi ruudulle kymmenkunta. Hieman paremmin homma sujui ohjaimen nappien ja tattien avulla, mutta osa toiminnoista ei vain sujunut koskaan halutulla tavalla.

Moodi ei ole kovin vaikeaselkoinen, mutta ehkä tutoriaali olisi kuitenkin ollut paikallaan. Vaikka en itse saanut rakennettua kovinkaan merkittäviä haasteita, ovat muut pelaajat siinä onnistuneet. Verkon kautta on näet ladattavissa muiden tekemiä kenttiä, jotka ovat parhaimmillaan vallan mainioita. Niitä oli tarjolla useampia jo pelin julkaisupäivänä – ja jopa pari päivää ennen virallista julkaisua. Valikoimaa ei ole tuhottomasti, ainakaan vielä, mutta lukumäärän olettaisi kasvavan ajan myötä.

Ilmeikäs ja äänekäs

Yleisilmeeltään nimike on mukavan pirteän ja omalaatuisen näköinen. Ruudulla näkyvät hahmot eivät ole staattisia, vaan lähes kaikki hyönteisiä isommat olennot heiluvat ja liikkuvat osana maisemia. Etenkin perheen pienimpiä luulisi ilahduttavan se, että eri objektit puista ankkojen kautta dinosauruksiin pitävät jonkin sortin ääntä niitä tökättäessä. Tästä pisteet kotio.

Kenttäeditorin kontrollit ovat mitä ovat, mutta varsinainen pelaaminen on mukavan helppoa. Homma sujuu ohjaimella tahi Switchin kosketusnäytöllä perin helposti, eikä naputettavaa ole. Tässä kohdin kosketusnäyttö on kyllä omiaan.

Mikäli piilotetut objektit eivät ota tarinamoodissa löytyäkseen, on tarjolla vihjeitä, jotka antavat osviittaa piilotetun asian suunnasta. Vinkit ovat kelpo lisä ja parhaimmillaan hupaisasti kirjotettuja. Peliä on joka tapauksessa varsin toimivaa pelata yhteistyössä, jolloin useampi silmäpari tutkailee ruutua yhtä aikaa. Kuulostaa perin sopivalta pelattavalta vaikka koko perheen kesken.

Peukut

Hidden Through Time on viihdyttävä kokonaisuus. Viisi tähteä olisi rapissut arvosanaksi, mikäli kenttäeditori toimisi paremmin. Nimike on kaiken kaikkiaan mukavan kevyttä pelattavaa, josta voi saada kevyttä pelattavaa nuoremmillekin. Tällä hintalapulla kyseessä on varsin oiva kokonaisuus.

Sopii pelattavaksi esimerkiksi karanteenissa.