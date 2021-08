Valitettavan tuttu formulasirkus verkossa – F1 2021:n moninpeli mäjähtää itikan lailla visiiriin

Tero Lepistö kävi aiemmin läpi Uusi konsolisukupolvi, EA:n mukana olo ja käynnissä oleva kuuma F1-kausi ovat kuin omiaan nostamaan mielenkiintoa myös jokavuotisen F1-pelin suuntaan.kävi aiemmin läpi F1 2021:n yksinpeliä , ja nyt on aika pureutua verkkopuolen tarjontaan.

F1 on noussut viime vuosina suosituksi elektronisen urheilun lajiksi, ja ei suinkaan vähiten Liberty Median tukeman virallisen eSports-sarjan avustuksella. Oikeiden formulatallien varaamat ja palkkaamat virtuaaligladiaattorit ottavat toisistaan mittaa sarjan siipien suojassa tavoitellakseen mestaruustitteliä. Vaikka me tavan pulliaiset voimme vain haaveilla moisesta, niin nettistriimit kisoista ja kuljettajien omat kanavat ovat todella suosittuja moottoriurheilun ystävien parissa. Valitettavasti Codemastersin alaisuudessa verkkomätöt ovat vuosi vuodelta ottaneet laiskemman suunnan ja tämä ei meitä taviksia netissä naurata.

Lyhykäisyydessään F1 2021:n onlinesta voisi todeta, että se on suora kopio viime vuoden vastaavasta, bugeineen päivineen. Tai on mukaan saatu pari ihan uuttakin bugia, mutta halvan ja laiskan leima näkyy kauaksi. Oikeastaan ainoa kiitettävä uudistus on kaverin kanssa pelattava co-op-uratila, missä toveria vastaan voi kilpailla parhaasta tallipaikasta ja tietenkin mestaruudesta. Muut pelimuodot ovatkin sitten tuttuja ja turvallisia, eli kasuaali kilvanajo, ranked-kilpailu ja surullisen kankea liiga-muoto. Henkilökohtaisesti olen eniten pettynyt juurikin liiga-muotoon, joka yrittää paperilla olla eri kilpasarjojen paras kaveri, mutta päätyy lopulta nipottavaksi nalkuttajaksi, josta kukaan ei pidä. KonsoliFINin oma sarja aloitti kauden pari viikkoa sitten, ja tänäkään vuonna emme saaneet kyseistä pelimuotoa sarjallemme sopivaan muottiin. Kankeat kuskireservit ja pakotetut bottikuljettajat tietyissä tilanteissa eivät tälläkään kertaa saaneet hymyä aikaan.

Satunnaiseen verkkorymistelyyn F1 2021 sopii hyvin. Taitotason mukaan määräytyvissä ajoissa näkee jos minkälaista romuralli-Niiloa, mutta peliseuraa voi kuitenkin hakea tällä kertaa uuden filtterin kera vasta-alkajista kokeneisiin kehäkettuihin. Ranked-muodossa viiden arviointikisan jälkeen saa arvon, jonka jälkeen jatkoajot tapahtuvat samantasoisissa kilpailuissa. Turvallisuutta ja puhdasta meininkiä arvioiva safety rank antaa osviittaa kuljettajan juonitteluista, mutta sinnikkäästi ajamalla pahimmat kolhijat jäävät keskenään suhailemaan ja ajaminen on miellyttävää. Kasuaalin puolella voi ajaa nopeita ja pikaisia sprinttejä, tai tehdä oman sosiaalisen kilpailun ja ajaa täyspitkän osakilpailun kavereiden kanssa. Kustomointi-vaihtoehdot ovat laajat, ja jopa hieman kehittyneet viime vuodesta.

Kanssapelaajia voi provosoida palkintopallituuletuksin, voitokkain radioiviestein tai oman värikkään auton avulla. Viime vuodelta tuttu podium-passi on täällä taas ja tasojen myötä avautuu jos minkäkinlaista kustomointisälää aina riemunkiljahduksista irvokkaisiin henkilöposeerauksiin. EA:n vaikutus ei vielä ainakaan tässä näy liiaksi, sillä ruudulle ei yllättäen pomppaa joka käynnistyksellä uutta ultimate super premium -pakettia ostettavaksi, vaan kaiken voi saavuttaa ajamalla ja suorittamalla eri haasteita joko verkossa tai yksinpelin puolella.

Valtaosa moninpeli-kokemuksistani on eri kilpasarjojen parista, sekä selostajana että ajajana. Kaikkien vikojen ja bugien listaaminen ei tunnu mielekkäältä, mutta mainittakoon silti muutama. Kisoja katsellessa ja selostaessa tuloslistat hyppivät edelleen miten sattuu ja eri sessioissa pelikello on minuutin väärässä ajassa kuin muilla kuljettajilla. Valitettavasti myös verkkovirheitä tämän vuoden teoksen parissa on aivan liikaa, ja yksi lähetys jäikin tällaisen vian vuoksi kesken. Myöskin virheellisesti heiluvat keltaiset liput sotkevat kilpailua liki joka viikko ja rikkinäiset ratarajat tarjoavat välillä epäreiluakin etua ovelimmille kavereille. Selostajana kaipaisin myös tarkempaa informaatiota kisaajista, esimerkiksi rengaskuluman tai vaurioiden tilasta. Harmillisesti selostuskoppiin ei ole tarjoiltu mitään uutta. F1 2021 on jo saanut pari pienempää päivitystä ja tuttuun tapaan Codemasters kyllä huoltaa verkkopuolta tasaisesti.

Onneksi yksinpelin puolella meno on miellyttävää, ja satunnaisen verkkopelaajan ei tarvitse murehtia ostohousujaan tämän tekstin mielipiteen takia. Eniten laiskasta pelisuunnittelusta kärsivät kilpasarjat, sekä virallinen eSports-sarja. Itse ajaminen ja urapuoli on parasta virtuaalista formulaa vuosikausiin. Ehkä ensi vuonna saamme myös verkkopuolelle suuremman päivityksen.

Kaikesta huolimatta KonsoliFINin sarja jatkaa viikottain kilpailua. Osakilpailut lähetetään suorana KonsoliFINin twitch-kanavalla torstaisin klo 20.15 alkaen.