Enää pari peliä ja Wii U lentää seinään

Kyllä se näin on nähtävä: Nintendon vuonna 2012 julkaisema Wii U ei ollut kovin menestyksekäs konsoli, ja monet sille julkaistut laadukkaatkin yksinoikeuspelit eivät saaneet niiden ansaitsemaa yleisöä.

Nintendo ja kumppanit ovat kyllä korjanneet tilannetta tuomalla monet Wii U -pelit yleisönsä löytäneelle Switch-konsolille. Niitä ovat muun muassa Mario Kart 8, Bayonetta 2, Pikmin 3, Donkey Kong Country: Tropical Freeze sekä viimeisimpänä Super Mario 3D World ja pian julkaistava Fatal Frame: Maiden of Black Water.

Kovin vähissä ovat ne merkittävät Wii U -pelit, joita ei voi muilla alustoilla kokea. Mutta on niitä muutamia. Viime vuonna julkaistussa artikkelissa tunnuttiin jo raavittavan tynnyrin pohjaa, mutta onhan niitä vielä jonkin verran, jos oikein tutkiskellaan tilannetta. Käännösuutisia odotellessa voi vilaista alta, mitä voisi potentiaalisesti olla tuloillansa.

Kaipaako joku näitä?

On muutamia pelejä, joiden saapumista ei parane Switchille odotella syystä tai toisesta.

Esimerkiksi Valhalla Game Studiosin työstämä ja Nintendon julkaisema Devil's Third. Rymistely sai osakseen sen verran happaman vastaanoton, että sitä ei kukaan taida kaivata. Arvosanat nimittäin vaihtelivat huonosta keskinkertaisiin. PC-versio julkaistiin kyllä, mutta vain Japanissa, joten eiköhän tämä lie parasta unohtaa.

Samanlaisen kohtalon saanee Star Fox Zero, joka arvioitiin aikoinaan ihan passeliksi kokonaisuudeksi, mutta sen suuremmaksi menestykseksi sitä ei voinut kuvailla. Star Fox -tiimin paluun näkisi mieluummin tapahtuvan uuden pelin merkeissä.

Sen sijaan Paper Mario: Color Splash ja Yoshi's Woolly World lienevät kumpikin jääneet enemmän tai vähemmän turhiksi, sillä kumpaankin pelisarjaan on julkaistu uusia osasia. Etenkin Paper Marion kohdalla sen seuraaja oli huomattavasti parempi. Paper Mario: Color Splash on jälkikäteen arvioituna ihan ok -tason peli, kun taas Paper Mario: The Origami King on jo suorastaan mainio. Yoshin seurassa Switchillä voi seikkailla Yoshi's Crafted World -pelissä. Niin, ja onhan se Yoshi's Woolly World myös 3DS-käsikonsolilla.

Ja sitten ovat tapaukset Game & Wario ja Kirby and the Rainbow Paintbrush. Kumpikin nimikkeistä käytti vahvasti hyväkseen Wii U:n mahdollisuutta pelata yhtä aikaa kahdelta näytöltä (konsolin kosketusnäytöltä sekä televisioruudulta), joten tämän tyylin pelailun tuominen Switchille ei onnistuisi noin vain.

Kirbyssä piirrettiin konsolin ruudulle viivoja, joita pitkin pallerohahmo pyöri läpi kenttien. Tämän kyllä saisi jonkin verran muokkaamalla tuotua nykyraudalle, miksipä ei. Game & Wario sen sijaan käytti kahta ruutua niin paljon hyväkseen useammissa minipeleissä ja moodeissa, että hauska nimike jäänee Wii U:lle. Tosin Wario on tekemässä paluuta WarioWare: Get It Together! -nimikkeessä.

Sitten niitä potentiaalisia, ensimmäisenä Nes Remix 1 & 2

NES Remix -pelit ovat kuin minipelikokoelmia. Niissä pelaajan eteen asetetaan nippu erilaisia nopeita haasteita, jotka muokkaavat 8-bittiseltä Nintendolta tuttuja kohtauksia uuteen uskoon. Tarjolla on lyhyitä palasia yli 25 eri nimikkeestä aina Kirbystä Zeldaan, ja kakkososassa pelaajat esimerkiksi pistetään juoksemaan ensimmäisen Super Mario Bros. -tasoloikan ensimmäinen kenttä lopusta alkuun. Nopeat pyrähdykset sopisivat mobiilille Switchille kuin nenä päähän.

Xenoblade Chronicles X

Vuonna 2015 julkaistu Xenoblade Chronicles X on valtava roolipeli, jossa maapallolta pakenevat ihmiskunnan rippeet haaksirikkoutuvat vieraalle planeetalle. Hieman työläs ja etenkin loppupuolellaan turhankin paljon grindailua kaivannut seikkailu tarjosi tuhottomasti taistelua, mechoja sekä laajan maailman pelaajan tutkittavaksi. Kaksi muuta Xenoblade Chronicles -sarjan nimikettä ovat jo Switchillä, joten mitenkäs olisi tämän laita? Kunhan mukaan ängettäisiin jonkin verran helppokäyttötoimintoja, niin X kyllä toimisi Switchillä.

Lue Xenoblade Chronicles X:n arvostelu klikkaamalla tästä.

The Legend of Zelda: Twilight Princess HD sekä The Legend of Zelda: The Wind Waker HD

HD-laatuisia Zeldoja männävuosilta. Onko jotain tekosyytä, miksi näitä ei Switchille haluttaisi? Etenkin Wind Waker on niin erinomainen ja erilainen seikkailu aavoine merineen, että sen näkisi päivitettävän nykyraudalle. Jälleen. Tummanpuhuvampi Twilight Princess voisi kaivata pientä ulkoasun päivittämistä, kuten juuri äskettäin tehtiin Skyward Swordin HD-päivityksen kanssa. Enemmän tai vähemmän uskottavat huhut kertovat, että kumpikin näistä peleistä olisi tekemässä tuloaan Switchille, mutta vain aika näyttää onko tässä perää.

Wind Waker HD:n arvio on tämän linkin takana.

Wii U:n ykköspeli Nintendo Land

Nintendo Land on ainakin itselläni se ykkösperustelu sille, miksi Wii U:sta ei pysty luopumaan. Kyseessä on ainakin itselleni ja samalla sohvalla vieraileville pelailijoille männävuosien hauskin pelijulkaisu. Se päätyy pelailuun tasaisen epätasaisin väliajoin, viimeksi viime viikolla. Homman jujuna on se, että yksi pelaaja käytti Wii U:n näytöllä varustettua ohjainta katsoakseen yhtä näkymää, kun muut pelaajat katselivat televisioruudulla näkyviä tapahtumia. Tämä asymmetrinen pelaaminen oli todella suurta hupia erilaisissa muista tuotoksissa ammentavissa minipeleissä.

Oli Zelda-miekkailua ja -jousiammuskelua, oli Luigi's Mansionista ammentavaa kummistusjahtaamista, oli Metroid-ammuskelua, F-Zero-kaahausta sekä kosolti muuta. Upea nimike, mutta miten tämän saisi toimimaan Switchillä? Kenties Nintendon nerokkaammat pelinkehittäjät osaisivat sanoa.

Arvio vuodelta 2012 on luettavissa tästä linkistä klikkaamalla.

Mitä mieltä, uupuuko jotain? Pitäisikö konsolin antaa olla ja jättää käännöstyöt sikseen?