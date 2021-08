Onpa yllättävää. Tsushiman saari näyttää upealta myös PlayStation 5:llä – kuvia Ghost of Tsushima Director's Cutin alkutaipaleelta

Yksi viime vuoden parhaista PlayStation 4 -peleistä Ghost of Tsushima saa huomenna Director's Cut -käsittelyn, joka laajentaa yksinpelikampanjaa Ikin saarelle ja sisällyttää aiemmin julkaistut lisäsisällöt yhteen pakettiin. Samalla seikkailu rantautuu myös PlayStation 5:lle konsolin erikoisominaisuuksia hyödyntäen.

Japanilainen kostotarina näyttää edelleen uskomattoman hyvältä, kuten seuraavat tarinan alusta napatut PS5-version kuvakaappaukset todistavat. Koska Director's Cutin arvio ei ehtinyt embargoon, lukaiskaa täältä pelin alkuperäinen arvio.

Oli synkkä ja myrskyinen yö.

Katana kulkee mukana, oli sitten nuori...

...tai hieman vanha ja väsynyt.

Valitsin Jinille valkoisen hevosen nimeltä Nobu (luottamus suomeksi).

Sodan runtelema Tsushiman saari palaa kylä kerrallaan kukoistukseensa.

Eeppinen kaksintaistelu sillalla.

Jinin varusteiden yksityiskohdat luovat tunnelmaa.

Maisemista tulee välillä mieleen The Last of Us Part II