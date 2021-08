Pelimoottorin vaihto ja hyppy uudelle konsoliraudalle puhuttavat – ennakossa EA Sportsin NHL 22

Electronic Artsin NHL 22 saapuu, oletko valmis? Lokakuun 15. päivä julkaistava Änäri hyppää tänä vuonna uuden pelimoottorin turvin myös uudelle konsoliraudalle, PC-pelaajien edelleen katsellessa kateellisena. Konepellin alla on tapahtunut paljon, sisällössä ei ehkä niinkään.

KonsoliFIN oli mukana virtuaalisessa ensiesittelytilaisuudessa kuulemassa tämän vuoden teeseistä. Kertomassa pelistä olivat tutut naamat: PR-vastaava Ray Almeda, päävastuun kantava Sean ”Rammer” Ramjagsingh sekä tuottaja Clement Kwong.

Nyt on aika muutokselle

Kuka vanhoja muistelee, sitä poikittaisella selkään. Katsoinpa nyt kuitenkin vuoden 2017 ennakkotilaisuudessa tekemäni haastattelun pohjalle, jotta pelisarjan historiaan saa pientä perspektiiviä. Viisi vuotta sitten Rammerilta tiedusteltiin monesta samasta asiasta kuin tänä vuonna. Klassiseen Frostbite-pelimoottorikysymykseen oli sentään uusi vastaus.

– Kyllä, niin edellinen kuin uusi konsolisukupolvi siirtyy Ignite-moottorista Frostbiteen, Rammer vahvistaa.

Teknologiamuutos lisää realistisuutta pelaajien varusteisiin, jäähallien yksityiskohtiin on panostettu enemmän ja ylipäätänsä tunnelma ottaa harppauksen kohti aitoa. FIFA-sarjasta tutut parannukset tekevät pelaajien kasvonpiirteistä tunnistettavammat, jopa geneeristen pelaajien (Sami Nikua odotellessa) hiukset hulmuavat tyylikkäämmin.

Krakenin uudella stadionilla on tunnelma katossa.

Suurimmat muutokset näkyvät PlayStation 5- tai Xbox Series S|X -pelaajille, sillä tehokkaammat konsolit tarjoavat muun muassa aidompia heijastuksia jäästä, dynaamista valaistusta ja tarkempaa resoluutiota. Onpa mukaan tuotu lisää AR-tyylisiä lisäyksiä, jotka näyttävät statistiikkaa ja tietoa – mutta tekevät myös presentaatiosta kovin levottoman.

Malkin polkee ja suojaa.

Konsolisukupolvien välinen kuilu rajoittuu pitkälti graafiseen näyttävyyteen, sillä sisällön pitäisi olla alustasta riippumatta sama. Cross-play-tukea ei ilmeisesti kannata odottaa, ei edes saman konsolivalmistajan versioiden välillä. Asiaa tai sen teknisiä taustasyitä ei sen kummemmin kommentoitu, vaikka ominaisuuden puute selkeästi kiinnosti esittelytilaisuuden osallistujia.

Se on tähdissä

Yksi NHL 22:n kantavista teemoista on supertähdet ja heidän kykynsä. Mukaan tuodaan Maddenista tutut Superstar X-Factor -taidot, jotka nostavat tietyt jo valmiiksi korkeatasoiset pelaajat jalustalle. Vuoden 2020 koteloa koristanut ja tänä vuonna paluun kanteen tekevä Toronton Auston Matthews saa esimerkiksi Shock & Awe nimisen Zone abilityn, jonka avulla hyökkäyspään taituri saattaa vetäistä kanin hatusta vaarattoman näköisessä tilanteessa.

– Matthews on maalitykki kentällä, tyyliniekka vapaa-ajalla, kertoo Clement Kwong.

Selvä. Joukkuiden tähdillä on vain yksi Zone ability ja useampi Superstar ability. Tilaisuudessa näytettiin pari eri nimistä taitoa, kuten Tape to Tape, joka määritetään liigan parhaille syöttelijöille. Yksi näistä on Öljymiesten Leon Draisaitl. Onpa maalivahdeillakin omat bonuksensa. X-Factorit tulevat mukaan myös Be a Pro- ja Franchise-pelimuotoihin kuin myös HUTiin (Hockey Ultimate Team).

Kierrätys tuntuu olevan sarjan teema, sillä Matthews palaa kantaan vuoden tauon jälkeen.

Pelimuototarjonnasta ja niiden ominaisuuksista EA kertoo lähempänä julkaisua, mutta GM Connectedia ei kannata odotella vieläkään valikoimaan. Moni asia jäi muutenkin hieman epäselväksi, kuten tietojen siirtyminen edellisen konsolisukupolven NHL 22:sta uudempaan hypätessä. Pelaaja voi suojata 20 kappaletta omistamiaan HUT-kortteja sekä valmentajan, jotka siirtyvät edellisen generaation alustalta uudelle. Loput kortit merkataan edellisen sukupolven konsolissa vaihtokieltoon. Kertaluontoinen siirto-ominaisuus on tosin tulossa vasta joulukuussa.

Pelaajien palautetta on myös kolmikon mukaan kuunneltu. Tämän vuoden painokseen on lisätty kustomointivaihtoehtoja, jotta omien lätkäsankarien teko onnistuisi paremmin. Moninpelipuolella esitellään uusi aulatoiminto pelien välisen säätämisen minimoimiseksi. Lisäksi Seattle Kraken astuu karkeloihin mukaan, joten ENITEN JOUKKUEITA IKINÄ.

Skeptisesti kohti avausottelua

Tilaisuudessa keskityttiin ymmärrettävästi paljon Frostbite-moottoriin sekä pelin ulkoisiin apuihin. Itse ominaisuuksista ja uusista asioista puhuttiin huomattavasti vähemmän, eikä pelikuvaakaan näytetty kuin hyvin varovasti. NHL 22 näyttää graafisesti varmasti paremmalta kuin koskaan, mutta uudistaako tai monipuolistaako se markkinoiden ainoata lätkänimikettä – se jää nähtäväksi. Uudet rosterit, komea jääkone ja päivitetyt teesit kun eivät välttämättä riitä kevääseen asti, kuten Jokerien KHL-taival on useasti todistanut.

NHL 22 julkaistaan 15. lokakuuta PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Onelle ja Xbox Series S|X:lle.