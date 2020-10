Aluksessamme on tapahtunut murha, olitko se sinä?

Hauskana seurapelinä toimiva Among Us on loistoviihdettä tuttujen kanssa, mutta pahimmillaan kärsimystä tuntemattomien kanssa.

Avaruuslaivan miehistö yrittää saada reistailevan aluksen korjattua. Matkassa on kuitenkin yllättävä mutka, sillä joukossa on petturi! Pari vuotta vanha juonimispeli on noussut yllättäen striimaajien myötä netti-ilmiöksi, eikä vallan ilman ansioita.

Mafiameininkiä avaruudessa

Among Us on kehittynyt versio suositusta Mafioso-seurapelistä, jossa pelaajat pyrkivät tunnistamaan keskuudestaan petturin. Petturi taasen vuorostaan pyrkii pysymään piilossa ja tappamaan miehistön tavalla tai toisella. Seurapelissä fasilitointia varten tarvitaan yleensä pelinjohtaja, joka tietää jokaisen pelaajan roolin ja ohjaa pelin kulkua. Nyt pelinjohtajan rooli on automatisoitu, ja kaikki pääsevät osallistumaan hauskanpitoon.

Pelin kulku on melko yksinkertainen. Miehistön jäsenien tehtävänä on suorittaa tehtävälistaltaan erilaisia tehtäviä ympäri alusta. Osa tehtävistä on melko lyhyitä ja helppoja minipelejä, kuten muutamien painikkeiden painamista. Jotkin tehtävät taasen ovat hieman pidempiä vaatien jopa siirtymistä aluksen tiloista toiseen. Mikäli kaikki tehtävät saadaan suoritettua, voittaa miehistö pelin.

Oletuasetuksilla pettureita on yksi, ja hän pyrkii heittämään kapuloita rattaisiin sabotoimalla laitteita ja murhaamalla miehistön jäseniä. Murhaa ei kannata tehdä turhan näkyvällä paikalla, sillä silminnäkijät ovat pian osoittamassa syyllistä sormillaan. Mikäli pelaaja näkee ruumiin, voi hän kutsua kokoon istunnon, jossa miehistö keskustelee syyllisestä. Istunnon voi kutsua myös tietyin väliajoin kahvilasta käsin ilman erityistä syytä. Istunto päättyy äänestykseen, jossa jokainen voi äänestää epäilemäänsä pelaajaa tai tyhjää. Jos joku saa enemmistön äänistä, on vuorossa vanha kunnon ilmalukotus.

Lynkkauksen päätteeksi pelaajille paljastetaan, oliko ulos heitetty pelaaja petturi vaiko ei. Miehistö voittaa arvan osuessa oikeaan, muutoin peli jatkuu. Kuolleet hahmot voivat edelleen liikkua alueella haamuina ja suorittaa tehtävänsä loppuun. Näin miehistö voi edelleen voittaa pelin myös korjaamalla aluksen. Sen sijaan petturi voittaa, mikäli hän on jäljellä kahdestaan miehistön jäsenen kanssa.

Avaruudessa kukaan ei todista murhaasi

Juonimisen puitteet ovat varsin erinomaisia. Pelin grafiikka on yksinkertaista ja hauskan sarjakuvamaista. Erityisesti avaruusmainen äänimaisema on sopivalla tavalla selkäpiitä karmaisevaa. Pienet minipelit ovat mukavasti keksitty lisä, sillä jokaiselle pelaajalle on jotain mielekästä tekemistä pitkin alusta. Tämä fasilitoi tapahtumia, sillä kaikilla on syytä kipitellä ympäri alusta. Vaikka tehtävät saisikin suoritettua, voi pelaaja istua hallinto- tai turvallisuushuoneeseen seuraamaan aluksen tapahtumia kameroista ja keräämään tietoa. Petturilla on käytössään murhaamisen lisäksi erityistaitoja, sillä hän voi liikkua nopeasti ilmastointiputkia pitkin ja sabotoida alusta, mikä johtaa korjauksen viivästyessä aluksen tuhoon ja petturin voittoon.

Olennaista on se, että kyseessä on psykologinen ja sosiologinen peli. Aluksessa liikkuminen luo puitteita nähdä pelaajien liikkeitä ja parhaimmillaan mahdollistaa murhan todistamisen. Tämä ei kuitenkaan merkitse mitään, sillä vaikka joku todistaisi murhan, voi murhaaja aivan yhtä hyvin syyttää todistajaa murhasta. Hyökkäys on usein paras puolustus tiukoissa tilanteissa, ja kuolleet eivät puhu. Parhaimmillaan vääntelystä ja kääntelystä tulee uskomaton draama, josta petturi kävelee ulos voittajana.

Emme ole täydellisiä, mutta...

Kaikesta pelimekaanisesta toimivuudesta huolimatta Among Us on yhtä hauska kuin osallistuva peliseura. Peliä voi pelata kaverien kanssa salasanasuojatuilla palvelimilla, paikallispelinä tai vaihtoehtoisesti verkkopelinä satunnaisseurassa. Ja juuri tässä piilee pelin ongelma – nettiseura on hyvin, hyvin vaihtelevaa. Epävakaiden yhteyksien pudottamia pelaajia ja suoranaista peeloilua on melko paljon, mutta vielä ikävämpää ovat sähläävät pelaajat. Kaikkien ei tarvitse olla ultrarationaalisia homo economikuksia, mutta melkoista kielimuurin takaa tapahtuvaa fiilispohjaista lätkimistä keskimääräiset äänestykset vaikuttavat olevan.

Parhaimmillaan Among Us tarjoaa todella värisyttäviä jännityksen hetkiä, kun petturina pelatessa joutuu tärisemään silminnäkijöiden grillauksessa. Voitonriemu on melkoista tiukoista tilanteista selvitessä. Tästä huolimatta keskimääräinen kierros lässähtää esimerkiksi yllätysvoittoon petturin poistuessa pelistä tai tympeään satunnaiseen huuteluun. Tutussa peliseurassa Among Us on luultavasti jopa parempi peli kuin perinteinen Mafioso, ja laitan sen erikoisempien lanipelien listalleni.