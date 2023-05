Monipuolinen avoimen maailman ajopeli kaipaisi hieman lisää omia ideoita

Avoimen maailman autopeli, jossa kaahataan läpi komeiden maisemien, suoritetaan erilaisia haasteita ja kerätään komeita uusia kaaroja. Mutta ei enempää Forza Horizon -sarjasta…

Kaikille jotakin

Ingressiin tiivistetty hupsuttelu kertoo pitkälti kaiken uusimmasta Lego-pelien tulokkaasta: tanskalaisten rakennuspalikoiden ympärille rakennettu avoimen maailman kaahailu tarjoaa lähes samaa kuin Forzan ja Mario Kartin risteytys. Pelaaja tai kaksi päästetään rälläämään läpi eri teemaisten alueiden tarinatilan merkeissä. Lisäksi tarjolla on saman sohvan moninpeli, verkkokisat ja pari yksinkertaista minipeliä. Kaiken kruunaa autotalli, jossa voi rakentaa unelmiensa menopelin sadoista tarjolla olevista palikoista ja värivaihtoehdoista.

Tarinatilan tavoite on saavuttaa BrickLandian suurmestaruus hakemalla vauhtia alasarjoista kohoten kohti huippua. Matkan varrella kohdataan outoja, naurettavia, vitsikkäitä ja muuten vaan kovaäänisiä vastuksia, joiden ego saa kovan kolauksen kuskien jäädessä nielemään pölyä ruutulipulla. Ajaminen lainaa paljon Mario Kartilta, sillä mutkiin mennään kylki edellä, apuna on erikoiskykyjä ja isoja hyppyreitä. Kulkupelitkin vaihtuvat lennosta maaston ja olomuodon vaihtuessa. Vedessä moottoriveneellä, maastossa mönkijällä. Vaihdokset sujuvat sulavasti, ja ruudunpäivityskin pitää pintansa hektisestä menosta ja räjähtelevistä esineistä huolimatta.

Paino erikoiskyvyillä

Kisaaminen keskittyy pitkälti törmäilyyn ja vastusten kiusaamiseen. Buustia saa kerrytettyä rikkomalla tavaraa. Avusteita, kuten raketteja, näkymättömyyttä tai muita erikoiskykyjä, kerätään kentistä Mario Kartin tyyliin. Mutkiin kannattaa mennä sivuluisussa, ja mutkat kannattaa vetää suoriksi, jos vain oikoreittejä on tarjolla. Usein ensimmäiset kierrokset tuntuvat olevan kovaa vääntöä, mutta lopussa tekoälyhahmot antavat siimaa, jotta pelaaja ehtii helpommin ruutulipulle ensimmäisenä. Kisaaminen on hyvällä tavalla kaoottista.

Maailma ei ole samalla tavalla avoin kuin Forzassa, eli kaupunkien välillä siirtymisessä on lyhyt lataustauko, mutta muuten lääniä onkin sitten kiitettävästi tarjolla. On värikästä luontoa, kuivaa aavikkoa ja hulppeaa kaupunkia. NBA 2K -peleistä tuttu Visual Concepts on valjastettu Lego 2K Driven pariin, joten ei ihme, että graafinen anti on värikästä ja vakuuttavaa. Tutuilla palikoilla ja hahmomalleilla rakennettu teos toivottaa tervetulleeksi railakkaalla tavalla. Animaatiojälki on ensiluokkaista, lähdemateriaalia kunnioittavaa. Ja lähes kaikki rakennelmat hajoavat törmätessä, joten ilmassa on tavaraa välillä liikaakin. Jos tarinatehtävät eivät kiinnosta, niin jokaisen nyppylän takana siintää sivutehtäviä ja erilaisia haasteita, joilla omaa kykytasoaan pystyy nostattamaan.

Moninpeli on teknisesti toimivaa rälläystä. Valittavissa on yksittäisiä kisoja tai cup-henkisiä kokonaisuuksia. Ihmispelaajien kanssa meno maistuu luonnollisesti paremmalta kuin tietokonekuskien kanssa, mutta harmittavan usein lähtöruudukko ei tule täyteen oikeista pelaajista. Minipelipuolella tarjonta ei vakuuta. Pelimuotoja on pari: toisessa puolustetaan generaattoreita törmäilemällä ulkoavaruuden vieraisiin, toisessa poimitaan kansalaisia kyytiin kävelevien kuolleiden kynsistä. Yksinkertaista puuhaa, joka viihdyttää pari kokeilua.

Hauskuus edellä

Legot mielletään usein lapsille suunnatuksi tuotteeksi, mutta tilanne on ollut toinen jo pitkään. Myös aikuiset nauttivat rentouttavasta rakentelusta. Autotallissa pääsee toteuttamaan kaikki omat visionsa, joskin rakentelu ei sovellu hätäisille. Verkko on tähän mennessä jo täynnä mitä luovempaa kisakalustoa (ja navan alapuolelta inspiraatiota hakeneita tuotteita). Oikealla rahalla saa myös ostettua kalustoa, mikä on hieman erikoinen ratkaisu nuorille suunnattuun peliin. Mikromaksuja ei suoranaisesti tyrkytetä, mutta eri paketteja on kauppapaikka täynnä. Pelin sisäistä valuuttaa voi toki kerätä hiljalleen pelaamallakin, joten lompakkoa ei ole pakko raottaa. Silti hieman kyseenalainen ratkaisu.

Lego 2K Drive tarjoaa vaihtoehdon Microsoftin ja Nintendon tutuille pelisarjoille. Se tarjoaa valtavasti puuhattavaa, mutta jollakin tavalla kaikki tuntuu samalta – oli sitten kyse peruskisasta tai haastetehtävästä. Pieni variaatio olisi tullut tarpeen. Audiovisuaalinen puoli kunnioittaa Legon perintöä, mitä nyt kotimaista lokalisaatiota jää kaipaamaan. Ohjaustuntumakin on totuttelun jälkeen passeli. Lego 2K Drive on hauskaa, muttei kovin syvällistä rälläämistä.

Jotenkin siltä uupuu oma identiteetti, joten lopputulos ei tarjoa samanlaista taikaa kuin Forza taikka Mario Kart. Mutta jos kaipaa näiden yhdistelmää, niin tämä on ihan varteenotettava vaihtoehto.