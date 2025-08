Voi ryönä, tämä peli on helpompi ruotsalaisille kuin suomalaisille

Time Flies -peli on Steam-sivujensa mukaan ”pieni seikkailu rajallisesta ajastamme tässä maailmassa”.

No mutta, kyseisen tuotoksen kokeneena voi todeta, että ihan on osuva kuvaus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pelaaja ohjaa kärpäsiä toteuttamassa jos jonkin sortin tavoitteita ennen vääjäämättömän kuoleman saapumista. Kuulostaa erilaiselta, mitä se myös on.

Koko helahoito saa miettimään, että koska aikamme maan päällä tosiaan on rajallinen, niin kannattaako sitä käyttää tähän kärpäspeliin?

Kärpänen minut kuuhun

Time Flies on erikoinen kokemus.

Pelin pihvinä on ohjata kärpästä, useampaakin itse asiassa, neljässä eri kentässä. Joka lokaatiossa on vino pino bucket list -tavoitteita, joita olisi määrä toteuttaa. Bucket list tarkoittaa toivelistaa asioista, joita sen kirjoittaja haluaa tai aikoo kokea ennen kuolemaansa.

Siinä sitä ollaan, LP-levyn päällä pyörimässä kärpäsenä.

Tavoitteina on muun muassa saada joku hymyilemään, oppia soittamaan instrumenttia, löytää jumala ja tee tutkimusmatka seksuaalisuuteen. Miten nämä abstraktit puuhat on tarkoitus saada hanskattua, sen selvittäminen on koko homman pointti. Ei siis kuin lentelemään ja kokeilemaan eri asioita. Esimerkiksi kiertueelle lähteminen luonnistuu pistämällä LP-soittimen päälle ja pyörähtelemällä muutamat kierrokset kiekon kyydissä. Tämä esimerkki on laimeammasta päästä, mutta mukaan on ympätty erikoisempia ja mustalla huumorilla kyllästettyjä höpöilyjä.

Lue myös: Kyllähän tätä "Grand Theft Auto -kloonia" pelaa mieluusti Grand Theft Auto VI:ta odotellessa – ja vielä pilkkahinnalla

Kentän saa läpäistyä, jos yksi ja sama kärpänen onnistuu suorittamaan jokaisen bucket listin kohdan ennen kuolemaansa. Kyllä, ohjattavana on siis monta pörisijää, eikä nimikettä ole mahdollista läpäistä yhden ainokaisen siipiveikon kera. Ei siis kannata kiintyä noihin muutaman pikselin kokoisiin surisijoihin. Huvittavasti matkan varrella kuolleet kärpäset jäävät lojumaan ympäri pelialueita.

Ensimmäisen kentän bucket list -tavoitteet näyttävät tämänmoisilta.

Homman nimenä on siis tutkia pelialuetta eri kärpäsillä, kunnes on selvillä miten listan joka kohdan voi suorittaa. Kun tämä tieto on hallussa, niin seuraavaksi pitäisi yrittää suorittaa joka kohta nopsaan yksi toisensa jälkeen ennen kuolemaa. Aika tikittää jatkuvasti alaspäin ruudun yhdessä nurkassa, joten elon rajallisuus on jatkuvasti läsnä.

Eipä pelissä ole myöskään pahemmin musiikkia häiritsemässä, joten sekuntien tikitys on kärpäspörinän ohella se asia, mitä päästään kuuntelemaan eniten.

Aika kärpänen valkoiseksi pikseliksi

Time Flies ei ole kovinkaan vaikea kokemus. Hienoista haastekerrointa saadaan sen mukaan, missä maassa asuu. Jokaiselle pelaajan ohjaamalle kärpäselle kun annetaan vain tietty määrä sekunteja elinajaksi riippuen siitä, mikä on pelaajan kotimaan elinajanodote. Meillä Suomessa tuo lukema on alkuvalikon mukaan 81,5 vuotta, joten meidän ohjaamillemme hyönteisille annetaan 81,5 sekuntia aikaa lennellä ennen kuoleman saapumista.

Joskus värimaailma muuttuu mustanpuhuvaksi.

Vaikkapa ruotsalaisilla vastaava lukema on 82,7, joten länsinaapurimme saavat helpotusta hieman yli sekunnin. Noh, ehkä he tarvitsevatkin hieman lisäavitusta. Toisaalta virolaispelaajat joutuvat selviämään vain 77,1 sekunnin pyrähdyksissä.

Tiedot saadaan Maailman terveysjärjestön tiedoista, joten täysin tyhjästä niitä ei ole temmattu. Pelissä on toki tapa pidentää käytettävissä olevaa aikaa, kunhan moisen vain löytää. Myös oikeassa elämässä moisia keinoja lienee urheilun ja oikeiden elintapojen muodossa. Mutta se siitä sivuraiteesta.

Museossa nähdään paljasta pintaa.

Vaikka pelin aihe ja ulkoasu on höpö, ei Time Flies se ihan sivein kaikista julkaisuista ole. Yhdessä kohti vedessä kelluu ruumis, jonka persuuksiin pitää lätsähtää (ääniefekti sai suun vääntymään irveeseen) ja kreikkalaistyylisen patsaan sukuelimiä pitää pällistellä lähietäisyydeltä. Ei ehkä ihme, että tuotoksen ikäraja on siellä korkeammassa suunnassa. Pieniä asioita, mutta niistä voinee mainita, mikäli on herkempi tämän sortin asioiden suhteen tai miettii pelaavansa teosta perheen pienimpien kanssa.

Kipinät kärpänen

Time Flies on vekkuli peli, noin periaatteessa. Siinä on mukavia oivalluksia ja mustaa huumoria. Ulkoasu on piirretty käsin, joskaan se ei välttämättä houkuta kaikkia. Mukana on kuitenkin yksityiskohtaisempia ja mielenkiintoisemman näköisiä nurkkia.

Tutun näköinen täti.

Mutta niin, se aiemmin esitetty kysymys. Koska aikamme maan päällä on rajallinen, kannattaako sitä käyttää tähän kärpäspeliin?

Vastaus on, että miksipä ei. Time Flies on ihan oiva peli, jota ei ole pilattu liiallisella kestolla. Itselläni tähän hupiin kului hitusen päälle tunti. Varsinaisten tavoitteiden ohella jokaiseen neljään kenttään on piilotettu palapelinpaloja, osa jopa todella pirullisesti, joten tekemistä on myös lyhyiden lopputekstien pällistelyn jälkeenkin.

Että kannattaako tähän käyttää aikaa, vaikkapa. On sitä höpömpääkin tekemistä, ja kyseessä on jotain aikamoisen uniikkia. On toki makuasia, että onko pyydetty hinta sopiva näin lyhyestä kokemuksesta.

Lisää aiheesta: