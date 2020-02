Vielä muutamat pelit ja pahimmat ilkimykset voivat pistää Wii U -konsolinsa vaikka verkon painoksi

Nintendon Wii U -konsoli ei ollut suuri hitti, vaikka sille julkaistiinkin suoranaisen upeita pelejä. Näin ollen onkin vain ja ainoastaan hyvä asia, että laitteelle aikoinaan julkaistuja pelejä tuodaan Nintendon astetta tuoreemmalle Switch-konsolille.

Viime vuosina moni Wii U -nimike onkin saapunut nykyraudalle ja lisää on huhujen mukaan tulossa. Jos näitä puheita uskomme, niin Switchillä nähdään tänä vuonna Paper Mario- ja 2D-Metroid-uutukaisten lisäksi vähintään kaksi kappaletta remasterointeja edellisen sukupolven puolelta. Ensi viikolla oletettavasti ja toivottavasti olisi seuraava Nintendo Direct -lähetys, jossa kuulemme lisäinfoa.

Teimme viime vuonna artikkelin, jossa toivoimme useampia Wii U -käännöksiä. Niistä kolmen nimen voi raksia nyt yli: The Wonderful 101 on tulossa, Tokyo Mirage Sessions #FE on julkaistu jo ja Super Mario Maker sai jatko-osansa. Myös Wii Fit U on käytännössä korvattu hurmaavalla Ring Fit Adventurella.

Mutta jotain vielä uupuu, eikö vain? Ohessa listaus niistä peleistä, jotka olisi vielä syytä kääntää Switch-pelaajien ulottuville. Lista eroaa viimevuotisesta useammalla tapaa, sillä mukana on muutama viime vuonna harmillisesti listalta unohdettu tekele.

6. Nes Remix 1 & 2

NES Remix -pelit ovat vekkuleita. Ne asettavat pelaajien eteen nipun erilaisia nopeita haasteita, jotka muokkaavat 8-bittiseltä Nintendolta tuttuja kohtauksia uuteen uskoon. Tarjolla on lyhyitä palasia yli 25 eri nimikkeestä aina Kirbystä Zeldaan. Juostaanpa kakkososassa myös alkuperäinen Super Mario Bros. kenttien lopusta alkuun. Nopeat pyrähdykset sopisivat mobiilille Switchille kuin nenä päähän.

5. Xenoblade Chronicles X

Vuonna 2015 julkaistu Xenoblade Chronicles X on valtava roolipeli, jossa maapallolta pakenevat ihmiskunnan rippeet haaksirikkoutuvat vieraalle planeetalle. Tarjolla on lukemattomia taisteluita, mechoja, valtava tutkittava maailma ja kosolti grindattavaa. Kyllähän tätä mieluusti mobiilina pelaisi, etenkin jos lopputulosta hiottaisiin hitusen. Jonkin verran helppokäyttötoimintoja kaipailisi, eikä musiikkien pienoinen rukkaaminen olisi pahasta.

Lue Xenoblade Chronicles X:n arvostelu klikkaamalla tästä.

4. The Legend of Zelda: Twilight Princess HD sekä The Legend of Zelda: The Wind Waker HD

HD-laatuisia Zeldoja männävuosilta. Onko jotain tekosyytä, miksi näitä ei Switchille haluttaisi? Wind Waker on yksi suosikkipeleistäni kautta aikain, joten mitä enemmän Wind Wakeria, sitä parempi. Ainakin omasta mielestäni. Tummanpuhuvampi Twilight Princess voisi kaivata pientä ulkoasun päivittämistä, mutta myös tämä nimike varmasti löytäisi yleisönsä.

Arviot Wind Waker HD:n arvio on tämän linkin takana.

3. Super Mario 3D World

"Super Mario 3D Worldin suurin innovaatio piilee moninpelissä, jota ei aiemmin ole kolmiulotteisissa Marioissa päästy kokemaan", kertoo arviomme vuodelta 2013. Näin se oli silloin ja hupaahan tuo maksimissaan neljän pelaajan kanssa temmellys edelleen on. Parhaimmillaan jopa kaoottista. Asiaa ei suinkaan pahenna mainio kenttäsuunnittelu, joka tarjoaa kokijalleen monia kohokohtia. Tämä nimike kaipaisi entistä suurempaa yleisöä.

Lue Super Mario 3D Worldin arvostelu klikkaamalla tästä.

2. Pikmin 3

Pikmin-sarja vie pelaajat vieraille planeetoille käskyttämään pieniä Pikmin-olentoja mitä erinäisimmin keinoin. Sarjan kolmas osa oli työn alla pitkään, mutta odotus kannatti. Osa pelaajista pitänee pienten kasviotusten toista seikkailua sarjan parhaana osana, mutta kolmonen on silti mitä hurmaavin teos. Arviomme mukaan kokonaisuus on "Nintendolle tyypilliseen tapaan hiottu ja täynnä tekemisen riemua." Ja olisihan tuo moninpeli hauska kokea jälleen.

Lue Pikmin 3:n arvostelu klikkaamalla tästä.

1. Nintendo Land

Kyllä, Nintendo Land puuttui kokonaan viime vuoden listalta. Kyseessä on ainakin itselleni ja vieraileville samaa sohvaa kuluttaneille kumppaneille se hauskin pelijulkaisu männävuosina. Homman jujuna oli se, että yksi pelaaja käytti Wii U:n näytöllä varustettua ohjainta katsoakseen yhtä näkymää, kun muut pelaajat katselivat televisioruudulla näkyviä tapahtumia. Tämä asymmetrinen pelaaminen oli todella suurta hupia erilaisissa muista peleistä ammentavissa minipeleissä.

Oli Zelda-miekkailua ja -jousiammuskelua, oli Luigi's Mansionista ammentavaa kummistusjahtaamista, oli Metroid-ammuskelua sekä kosolti muuta. Upea nimike, mutta miten tämän saisi toimimaan Switchillä? Hyvä kysymys! Koska en vastausta itse keksi, niin jättäisin tämän pulman Nintendon nerojen pohdittavaksi.

Arvio vuodelta 2012 on luettavissa tästä linkistä klikkaamalla.

