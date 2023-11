KonsoliFIN Podcast #207: Kontrollerilla on väliä (vieraana Markus Heino)

Joulu on jo ovella, mutta pelaaminen maistuu pimenevissä illoissa!

Tällä kertaa vieraaksi etästudioon saapuu Kontrolleri Podcastista ja Pelaaja-lehdestä tuttu Markus Heino! Juontajana toimii tuttuun tapaan vanha tuttu Niko Lähteenmäki.

Puhetta riittää muun muassa GTA VI -huhuista, videopelisensuurista sekä Valven uudesta Steam Deckistä! Mediakörnerissä puolestaan jutustellaan esimerkiksi The Creatorista, Dungeons & Dragons: Honor Among Thievesista, Marvel's Spider-Man 2:sta, Alan Wake II:sta sekä EA Sports WRC:stä!

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!

Tämä jakso on äänitetty 16.11.2023.

Alkubiisi: Alleycat Bit Blues, loppubiisi: Bon Voyage, players! by: Tomi Ruuska

Väliaikabiisi: OutRun the Highway by: Jukka K.

Kuuntele jakso Spotifystä!

Kysymyksiä voi lähettää:

Discordissa kanavalla #podcast-palaute-ja-kysymykset

Twitterissä hashtagilla #kysyKonsoliFINiltä

Foorumilla ketjussa Kysy KonsoliFINiltä

Aikaleimat:

0:00:35 Intro

0:01:10 Markuksen kuulumiset + pahvi- ja rakentelukatsaus

0:11:00 Baldur's Gate 3 joutuu Japanissa sensuurin hampaisiin – mitä ajatuksia videopelisensuuri herättää ja minkälaisia kokemuksia castilaisilla on asiasta?

0:35:05 Seuraava GTA saa debyyttitrailerin joulukuussa – mitä on lupa odottaa?

0:45:00 Valve julkisti Steam Deck OLEDin – onko tarvetta, meneekö hankintaan?

0:58:35 VÄLIAIKA, KAHVIA JA PULLAA

0:59:25 Mediakörner – katsotut & pelatut

1:45:30 Saittitärpit

1:46:43 Outro