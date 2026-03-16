KonsoliFIN Podcast #227: Kusetuskevät

Uutisrintamalla tapahtuu, ja viihdettä on taas kulutettu tuttuun tapaan. Jakson juontajana toimii Niko Lähteenmäki ja kaverina studiossa on tuttuun tapaan Petri Leskinen!
Aloitamme juttutuokion käymällä hiukan läpi viimeisimpiä kuulumisia sekä tietenkin maailmalla tapahtuneita edesottamuksia. Uutiskatsauksessa keskustellaan tänään muun muassa PlayStationin studiosulkemisista, Microsoftin uusista suunnitelmista sekä God of War -televisiosarjan ensimmäisistä kuvakaappauksista.
Mediakörnerissä puhuttaa katsottujen puolella muun muassa Game of Thrones -spinoff A Knight of the Seven Kingdoms, kun taas leffakeskusteluista löytyy yllättävän monta molempien katsastamaa tapausta, kuten Send Help, 28 vuotta myöhemmin: Luutemppeli sekä Angel's Egg -anime. Pelattujen puolella Nikoa on viihdyttänyt muun muassa Nintendon Switch Online -palveluun lisätyt Virtual Boy -pelit, High on Life 2 sekä Escape from Ever After. Petri taas on perehtynyt esimerkiksi kehuja keränneeseen Pokémon Pokopiaan sekä Reanimaliin.
Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!
Tämä jakso on nauhoitettu 10.3.2026.
Musat by: Tomi Ruuska
Katso videoversio alta tai kuuntele jakso Spotifysta!
Kysymyksiä voi lähettää:
- Discordissa kanavalla #podcast-palaute-ja-kysymykset
- Blueskyssa hashtagilla #kysyKonsoliFINiltä
- Foorumilla ketjussa Kysy KonsoliFINiltä