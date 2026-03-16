Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

KonsoliFIN Podcast #227: Kusetuskevät
Lähettänyt Ma 16.03.2026 - 20:59 käyttäjä Niko Lähteenmäki

Uutisrintamalla tapahtuu, ja viihdettä on taas kulutettu tuttuun tapaan. Jakson juontajana toimii Niko Lähteenmäki ja kaverina studiossa on tuttuun tapaan Petri Leskinen!

Aloitamme juttutuokion käymällä hiukan läpi viimeisimpiä kuulumisia sekä tietenkin maailmalla tapahtuneita edesottamuksia. Uutiskatsauksessa keskustellaan tänään muun muassa PlayStationin studiosulkemisista, Microsoftin uusista suunnitelmista sekä God of War -televisiosarjan ensimmäisistä kuvakaappauksista.

Mediakörnerissä puhuttaa katsottujen puolella muun muassa Game of Thrones -spinoff A Knight of the Seven Kingdoms, kun taas leffakeskusteluista löytyy yllättävän monta molempien katsastamaa tapausta, kuten Send Help, 28 vuotta myöhemmin: Luutemppeli sekä Angel's Egg -anime. Pelattujen puolella Nikoa on viihdyttänyt muun muassa Nintendon Switch Online -palveluun lisätyt Virtual Boy -pelit, High on Life 2 sekä Escape from Ever After. Petri taas on perehtynyt esimerkiksi kehuja keränneeseen Pokémon Pokopiaan sekä Reanimaliin.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!

Tämä jakso on nauhoitettu 10.3.2026.

Musat by: Tomi Ruuska

Katso videoversio alta tai kuuntele jakso Spotifysta!

Kysymyksiä voi lähettää:

Osallistujat: 
Niko Lähteenmäki
Petri Leskinen
Foorumi-ketju: 
https://forum.konsolifin.net/forums/podcast.322/

Kirjaudu kommentoidaksesi

Käsitellyt pelit: 
High on Life 2
Escape from Ever After
Until Dawn (2024)
GANG OF DRAGON
Resident Evil Requiem
Fallout 4: Anniversary Edition
Donkey Kong Bananza
Pokémon Pokopia
REANIMAL
Planet of Lana II: Children of the Leaf

Tähän liittyvää

Lisää sisältöä

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic