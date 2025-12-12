Ace Combat tekee paluun ensi vuonna

Viimeöisessä The Game Awards -gaalassa julkistettu Ace Combat 8: Wings of Thieve jatkaa pitkäikäisen lentoräiskintäsarjan saagaa.
Alun perin ensimmäisen PlayStationin julkaisuikkunassa nähty nimike on viettänyt hiljaiseloa jo jonkin aikaa, sillä edellinen Ace Combat 7: Skies Unknown julkaistiin vuonna 2019. Tuoreimman trailerin perusteella lopputulokselta voidaan jälleen odottaa vauhdikkaan arcademaista toimintaa sekä kosolti draamaa.
Tarkempaa julkaisupäivää ei vielä paljastettu, mutta peli on tulossa vuoden 2026 aikana PlayStation 5:lle, Xbox Series -konsoleille sekä PC:lle.