Cyberpunk: Edgerunners – mielenkiintoisinta pelianimaatiota sitten Arcanen

Cyberpunk: Edgerunners on yllättävä onnistuminen erittäin mielenkiintoisessa maailmassa.

Netflix on ottanut portfolioonsa tunnettujen pelibrändien pohjalta tehtyjä animointeja, kuten erinomaisen Arcanen. Uusimpana onnistumisena tarjolle tulee Cyberpunk 2077:n maailmaan sijoittuva animaatiosarja.

Unelma pakenemisesta kauas elää.

Night Cityssä kukaan ei kuule huutoasi

Vaikka Cyberpunk 2077:n julkaisu oli monessa mielessä farssi, jäi haukkujen piiloon se fakta, että sen maailma on äärimmäisen mielenkiintoinen. Jo 80-luvulla syntynyt Cyberpunk 2020 -roolipeli on edelleen pelaamisen arvoinen, eikä sen kulttuurillista vaikutusta voi väheksyä. Tämän vuoksi onkin ilahduttavaa, ettei CD Projekt Red heittänyt pyyhettään kehään heti ensimmäisen vuoden haukkujen jälkeen.

Puolalais-japanilainen animaatio onnistuu tavoittamaan futuristisen maailman tunnelman ja synkkyyden. Köyhässä yksinhuoltajaperheessä elävä lahjakas David on tehnyt jotain poikkeuksellista: hän pyrkii luokkanousuun arvostetussa Arasakan akatemiassa. Työväenluokkaisena hän erottuu joukosta ja on jatkuvasti muiden silmätikkuna. Kaikki muuttuu, kun hänen äitinsä kuolee satunnaisessa katutaistelussa, mikä suistaa orvon taloudelliseen ahdinkoon.

Jälkimainingeissa selviää, että Davidin äiti Gloria on rahoittanut opiskeluita työskentelemällä kyberimplanttien salakuljettajana. Löytyneet implantit ja kova maailma ohjaavat Davidin edgerunneriksi, pimeäksi palkkasoturiksi. Uudesta seurasta löytyy kumppanuutta, rakkautta sekä uusi tarkoitus elämälle. Night City ei kuitenkaan tarjoa helppoja makupaloja vastaan kamppaileville edgerunnereille.

Rytinää ja rätinää riittää!

Se parempi Cyberpunkin elävöittäminen

Cyberpunk: Edgerunners on monessa mielessä perinteistä animea niin piirtotyyliltään kuin japaninkieliseltä ääninäyttelyltään. Onneksi pahimmat tulipallopelleilyt ja animemaneerit on jätetty sivuun. Sen sijaan tilalle on tuotu särmää: seksiä ja väkivaltaa riittää. Animekliseistä nenäverenvuodon sentään hyväksyn mukaan, sillä se johtuu kyberimplanttien sivuvaikutuksista.

Sarja onnistuu poikkeuksellisella tavalla saavuttamaan kyberpunk-estetiikan karheuden. Olen todella ilahtunut, että Cyberpunk 2020:n maailman pohjalta on saatu synnytettyä näin hyvin tunnelman tavoittava sarja. Tämähän on hieman kuin Cyberpunk 2077, paitsi että viimeistelylle on jätetty riittävästi tilaa. Erinomaista!

Kymmenen vajaan puolen tunnin mittaista jaksoa ovat sopivan pieniä välipaloja napsittavaksi vähän kerrallaan tai kertaheitolla. En kuitenkaan suosittele katsomaan sarjaa työpaikalla, sillä paljasta pintaa ja räjähteleviä raajoja on tarjolla riittämiin – halukkaille katsottavissa on myös erillinen NSFW-traileri. Eihän tätä voi muuta kuin suositella.