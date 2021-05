Epic Gamesin viikottaiseksi ilmaispeliksi on avautunut hittipeli Among Us. Julkaisu nousi erääksi koronavuoden 2020 pelatuimmista peleistä.

Kesäalennuksen yhteydessä edellisellä viikolla ilmaiseksi mysteeripeliksi paljastui NBA 2K21. Myös seuraavan viikon ilmaispeli on niin ikään yllätyksenä paljastuva mysteeri. Tavallisesti seuraavat ilmaispelit tiedotetaan viikkoa ennen.