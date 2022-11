Sony paljasti PlayStation VR2 -virtuaalikypärän hinnan ja julkaisupäivän

Sony on kertonut julkaisupäivän sekä hinnan odotetulle PlayStation VR2:lle.

Aloitetaan julkaisupäivästä. PlayStation VR2 saapuu kuluttajien ulottuville ensi vuoden alkupuolella, helmikuun 22. päivänä. Masiinan ennakkomyynti käynnistyy ensi viikolla, marraskuun 15. päivä.

PlayStation VR2 -kypärän, PS VR2 Sense -ohjaimen ja stereokuulokkeet sisältävän peruspaketin suositushinta on 599,99 euroa. Tarjolle saapuu lisäksi Horizon Call of the Mountain -pelillä varustettu bundlepakkaus, jonka hinta asettuu 649,99 euroon. Erikseen ostettavana lisävarusteena puolestaan myydään 49,99 euroa kustantavaa ohjainten lataustelakkaa.

