Red Dead Redemption 2 tuo vahvan lisäyksen kuukausimaksullisen Xbox Game Passin valikoimiin

Microsoft on napannut Xbox Game Passin valikoimiin todellisen jymykimpaleen, Red Dead Redemption 2:n.

Puolitoista vuotta sitten ilmestynyt länneneepos on kahminut lukuisia vuoden peli -pystejä sitten julkaisunsa. Arthur Morganin ja Van Der Linde -jengin edesottamukset on käyty läpi KonsoliFINilläkin peräti kahteen otteeseen, onhan seikkailu ehditty arvostella niin PC:lle kuin PlayStation 4:llekin. Myös pelin visuaalista antia on ihasteltu näyttävän kuvakollaasin muodossa, täällä.

Red Dead Redemption 2 nähdään Xbox Onen Game Passissa toukokuun 7. päivä. Kuukausimaksullista palvelua voi edelleen kokeilla nimelliseen yhden euron hintaan. Lisätietoja voi lueskella Xboxin uutissivustolta, täältä.