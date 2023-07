Square Enix on perunut ilmaispelattavan Just Cause Mobile -toimintaräiskinnän.

Tänä vuonna ilmestyväksi odotetun Just Cause Mobilen kehittäminen on lopetettu tyystin. Myös varhaisjulkaisu on poistettu digitaalisilta kauppapaikoilta.

The Game Awards -tapahtumassa vuonna 2020 paljastetun Just Cause Mobilen oli määrä tarjota tarinakampanja, 30 hengen kilpailullinen moninpeli ja neljän pelaajan yhteistyötehtäviä.

Pelisarjan viimeisin julkaisu oli Just Cause 4 vuonna 2018.