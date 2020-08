Baldur's Gate III:n ilmestymispäivä lyötiin jälleen lukkoon – Early Access häämöttää jo reilun kuukauden päässä

Baldur's Gate III:n julkaisupäivä lyötiin lukkoon taannoisen viivästyksen jälkimainingeissa.

Panel From Hell -lähetyksessä kerrottiin odotetun ropelluksen Early Access -päivämääräksi 30. syyskuuta. Tuolloin luvassa on Baldur's Gate III:n ensimmäinen osio, jonka lupaillaan sisältävän 80 taistelutilannetta, 45 980 riviä dialogia, 596 hahmoa ja 146 taikaa tai toimintaa – yhteensä noin 25 pelitunnin verran puuhasteltavaa. Tarjolla on myös viisi eri hahmoluokkaa pelaajien itsensä luomien ohella.

Tämän lisäksi julki heitettiin pelin rautavaatimukset, mitkä voi katsastaa aivan uutisen lopusta, Panel From Hell -videon alapuolelta.

Larianin kehittämä Baldur's Gate III julkaistaan PC:lle ja Googlen Stadialle.

VÄHINTÄÄN: Vaatii 64-bittisen prosessorin ja käyttöjärjestelmän Käyttöjärjestelmä: Windows 10 64-bit Prosessori: Intel i5-4690 / AMD FX 4350 Muisti: 8 GB RAM Grafiikka: Nvidia GTX 780 / AMD Radeon R9 280X DirectX: Versio 11 Tallennus: 70 GB kiintolevytilaa Lisätietoja: The minimum requirements might decrease over the course of Early Access, as performance improves.