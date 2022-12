BioShock-luoja Ken Levinen Judas julkistettiin päräyttävän trailerin kera

Ken Levinen Judas sai ensitrailerinsa vastikään pidetyn The Game Awards -tapahtuman yhteydessä.

BioShock-sarjan peruspilarina toimineen Ken Levinen uusi studio Ghost Story Games on työskennellyt Judaksen parissa jo useamman vuoden ajan. Sen verran valmista on kuitenkin jo tullut, että The Game Awards -isäntä Geoff Keighley ehti kertoa pelanneensa odotettua nimikettä jo useamman tunnin ajan. Traileri ei puolestaan kerro tarinasta vielä oikeastaan mitään, mutta yleisestä "BioShock avaruudessa" -henkeä huokuvasta atmosfääristä kylläkin.

Judas julkaistaan sitten aikanaan PC:lle, PlayStation 5:lle sekä Xbox Series S|X:lle.

