Vuonna 2013 paljastettu Cyberpunk 2077 on ihan pian pelaajien ulottuvilla – julkaisutrailerikin jo linjoilla

CD Projekt Red on heittänyt linjoille Cyberpunk 2077:n julkaisutrailerin.

Jo muinoin vuonna 2013 ensimmäistä kertaa paljastettu Cyberpunk 2077 on kulkenut pitkän kehitystaipaleen. Nyt The Witcher -studion ropellus on kuitenkin saapumassa kauppoihin lukuisten viivästysten jälkeen. Mutta pelko pois, uutisen yläreunaan upotetun parin minuutin mittaisen julkaisutrailerin ehtii hyvin katsella vielä noin 720 kertaa ennen pelin torstaille ajoittuvaa julkaisua. Uutisen lopussa vielä vertailun vuoksi seitsemän vuoden takainen julkistustraileri.

Cyberpunk 2077 julkaistaan PC:lle, Stadialle, Xbox Onelle, PlayStation 4:lle sekä taaksepäin yhteensopivuuden kautta myös PlayStation 5:lle sekä Series S|X:lle.

