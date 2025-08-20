Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

GC 2025
: Kauhupelistudio Bloober Teamin Cronos: The New Dawn säikyttelee uudella trailerilla

Lähettänyt Ke 20.08.2025 - 17:24 käyttäjä Jaakko Herranen

Bloober Teamin uutukainen Cronos: The New Dawn sai Opening Night Liven yhteydessä uuden trailerin.

Puolalaisstudio ei tällä kertaa työstäkään peliä mihinkään lisenssiin tai vanhaan nimikkeeseen pohjautuen, vaan Cronos: The New Dawn on kauttaaltaan uusi nimike. Selviytymiskauhuseikkailussa ohjataan The Traveler -hahmoa, joka oli rahdattu jopa Kölnin messuhallin lavalle katsojien ihasteltavaksi. Collective-järjestön leivissä työskentelevä protagonisti matkaa 80-luvun Puolaan Orphans-nimellä kulkevien hirviöiden keskelle. Uutisen loppuun upotettu traileri antaa mainiosti osviittaa pelin karmivasta tunnelmasta.

Cronos: The New Dawn julkaistaan 5. syyskuuta PC:lle, PlayStation 5:lle, Switch 2:lle sekä Xbox Series X|S:lle.

Juttusarja: GC 2025

Pelit: 
Cronos: The New Dawn
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Nintendo Switch 2
Studiot: 
Bloober Team
Julkaisijat: 
Bloober Team
Lähde: 
YouTube / thegameawards

