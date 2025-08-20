: Kauhupelistudio Bloober Teamin Cronos: The New Dawn säikyttelee uudella trailerilla

Bloober Teamin uutukainen Cronos: The New Dawn sai Opening Night Liven yhteydessä uuden trailerin.
Puolalaisstudio ei tällä kertaa työstäkään peliä mihinkään lisenssiin tai vanhaan nimikkeeseen pohjautuen, vaan Cronos: The New Dawn on kauttaaltaan uusi nimike. Selviytymiskauhuseikkailussa ohjataan The Traveler -hahmoa, joka oli rahdattu jopa Kölnin messuhallin lavalle katsojien ihasteltavaksi. Collective-järjestön leivissä työskentelevä protagonisti matkaa 80-luvun Puolaan Orphans-nimellä kulkevien hirviöiden keskelle. Uutisen loppuun upotettu traileri antaa mainiosti osviittaa pelin karmivasta tunnelmasta.
Cronos: The New Dawn julkaistaan 5. syyskuuta PC:lle, PlayStation 5:lle, Switch 2:lle sekä Xbox Series X|S:lle.