Bruce Campbell palaa Ashin rooliin Evil Dead: The Gamessa – tuttuja hahmoja vilisevä traileri julki

Boss Team Games ja Saber Interactive (World War Z!) työstävät uutta Evil Dead -kauhunimikettä.

Evil Dead: The Game -trailerissa nähdään ikoninen Army of Darkness ja moottorisahan kanssa uhoava Ash. Roolin hoitaa Evil Dead -elokuvan Bruce Campbell.

Niin yhteistyö- kuin PvP-tilankin sisältävässä pelissä tavataan ilmeisesti myös Ash vs. Evil Deadin Kelly Maxwel (Dana DeLorenzo), Army of Darknessin Arthur (Marcus Gilbert) sekä The Evil Deadin Scotty (Richard DeManincor).

Evil Dead: The Game julkaistaan PlayStation 5:llä, Xbox Series S/X:llä, PlayStation 4:llä, Xbox Onella, Nintendo Switchillä ja PC:llä vuonna 2021.