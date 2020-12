Just Cause rymistelee pian myös ilmaisena mobiilipelinä – mukana 30 pelaajan verkkokarkelot

Neljään osaan ehtinyt Just Cause on loikkaamassa seuraavan pelinsä myötä kohti mobiiliyttä.

Just Cause: Mobile sisältää toimintaa niin yhdelle kuin useammallekin pelaajalle joko kilpailullisessa muodossa tai yhteistyönä. Mukana voi olla samanaikaisesti peräti 30 pelaajaa, joten aivan pienen mittaluokan mittelöistä ei ole kyse. Tarinamoodikin on luvassa, vieläpä sarjalle ominaiseen avoimeen maailmaan sijoitettuna.

Just Cause: Mobile julkaistaan ensi vuonna iOS- ja Android-laitteille.

