Huhu: Huhtikuun PlayStation Plus -ilmaispelit ovat selvillä – suunnaksi muun muassa Sherwoodin metsä ja Tangalan kaupunki

Huhtikuun PlayStation Plus -ilmaispelit ovat selvillä, mikäli Dealabs-sivustoa on uskominen.

Dealabs on osunut maaliin useat kerrat aiemmin, joten kyseessä on astetta uskottavampi tietolähde. Tarjolla olisi kuuleman mukaan seuraavat pelit:

Hood: Outlaws & Legends (PS5/PS4)

Slay The Spire (PS4)

Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom Rehydrated (PS4)

Hood: Outlaws & Legends on 4v4-tyylin toimintapeli varustettuna Robin Hood -tarinoista tutuilla hahmoilla. Arviomme, jonka pääsee lukemaan tästä linkistä (klik), ei latele nimikkeelle monia kehuja.

Slay the Spire on puolestaan kortteihin perustuva roguelike-nimike, joka on kerännyt kehuja sekä pelaajilta että arvostelijoilta.

Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom Rehydrated sai arviossamme (klik) kaksi tähteä viidestä. Tekstin mukaan nimikettä on "nätistä ulkoasustaan huolimatta vaikea suositella muille kuin alkuperäisteoksen nostalgianälkäisille faneille".