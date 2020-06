Cyberpunk 2077 -maailmassa on yli tuhat omaa henkilökohtaista elämäänsä elävää NPC:tä

CD Projekt REDin paljon odotetun toimintaroolipelin avoin maailma on täynnä elämää.

Esimakua aktiivista NPC-hahmoista saatiin jo The Witcher 3:ssa, mutta paljon pienemmässä mittakaavassa. Cyberpunk 2077 -maailmassa tulee olemaan yli tuhat ei-pelattavaa hahmoa, joilla on omat päivittäiset rutiininsa. Cyberpunk 2077:n NPC:t puuhailevat siis omiaan, seuraten uniikkeja aikataulujaan. Pelaaja voi joko jättää heidät jatkamaan toimiaan kaikessa rauhassa tai ilmeisesti osallistua jollain tapaa. Jokaisella NPC:llä on omat henkilökohtaiset käyttäytymismallit sekä tavat.

Saksalainen GameStar jututti CD Projekt REDin kehittäjiä podcastissaan, ja sai monenlaista uutta Cyberpunk 2077 -nippelitietoa. Esimerkiksi kyberavaruuteen päästessä pelaaja kokee jonkinlaisen taistelun, jonka avulla voidaan kutsua fantasiamaisia ​​RPG-olentoja. Nähtäväksi jää, mitä ihmettä tämä käytännössä tarkoittaa.

CD Projekt RED ilmoitti aiemmin, ettei Cyberpunk 2077 saavukaan Stadialle julkaisussa. Peli ilmestyy sen sijaan PlayStation 4:lle, Xbox Onelle sekä PC:lle 17. syyskuuta 2020.