HBO:n The Last of Us -sarjan pilottijakson ohjaa Emmy-palkittu Johan Renck

Chernobyl-, Breaking Bad-, Bates Motel-, ja Vikings-ohjaaja Johan Renck kiinnitettiin myös The Last of Us -sarjan ohjaajaksi.

Renck kuvailee The Last of Usia jatkuvana televisiosarjana, jonka vuoksi hän ei pystyisi itse ohjaamaan jokaista jaksoa, kuten hän teki Chernobylin suhteen. Renckin kaavaillaan ohjaavan ainakin pilottiepisodi ja työskentelevän päätuottajana yhdessä Craig Mazinin kanssa.

Renckillä, Mazinilla ja Neill Druckmannilla on lukuisia lähestymistapoja siihen, miten pelin rakastetut hahmot Ellie ja Joel sopeutetaan televisiosarjan hahmoiksi. HBO:n sarja tulee olemaan lähdeuskollinen, esimerkiksi Ellien seksuaalisuuden on vakuutettu pysyvän muuttumattomana.

Sarjan jatkokehitys ja tuotanto on tarkoitus aloittaa heti, kun The Last of Us Part II julkaistaan ​​19. kesäkuuta.