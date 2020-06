Huhu: Kotimainen Housemarque suunnittelee uutta peliä PS5:n julkaisuun

Pitkän matkan kotimaisessa videopeliskenessä kulkeneen Housemarquen uudesta projektista liikkuu mielenkiintoisia huhuja.

Toimitusjohtaja Ilari Kuittinen kertoi alkuvuodesta yhtiön verkkosivuilla, että Stormdivers on laitettu jäihin ja uutta projektia on työstetty jo kolmen vuoden ajan. Kyseinen peli tulee olemaan studion isoin projekti koskaan, sillä Kuittisen mukaan firma ei ole aiemmin tehnyt mitään näin isossa mittakaavassa. Lisäksi yhtiö on kertonut haluavansa tehdä seuraavaksi retron otteen sijaan "jotain modernimpaa".

Pelisivusto Gamereactor huhuili aiemmin tänä vuonna työnimellä Rogue kulkevasta pelistä, joka olisi tarkoitus julkaista samaan aikaan PlayStation 5:n kanssa. Housemarque on ennenkin ollut mukana tukemassa Sonyn uutuuskonsoleita, sillä PlayStation Vitan julkaisukavalkaadiin kuului Super Stardust Delta ja PlayStation 4:n puolestaan Resogun, josta lähti liikkeelle yhteistyö Defender -legenda Eugene Jarviksen kanssa. Nyt Sonyn tiedotustilaisuuden kynnyksellä huhut uudesta pelistä ovat jälleen voimistuneet, joten lähestyimme Housemarquen Mikael Haveria asian tiimoilta.

– En voi kommentoida suuntaan tai toiseen, kertoi Haveri.

Edellä mainittujen pelien lisäksi mm. Nex Machinasta ja Alienationista tunnettu Housemarque täyttää tänä vuonna komeat 25 vuotta. Mikä olisikaan hienompi tapa juhlistaa syntymäpäivää kuin tehdä hattutemppu ja julkaista kolmannen kerran peräkkäin kotimaista laatutyötä Sonyn uudelle konsolille?